Hãy để cơ thể nghỉ ngơi sau 'hoạt động này' sẽ giúp ích rất nhiều cho sức khỏe tinh thần

Sống khỏe 07/05/2022 17:57

Một nghiên cứu cho thấy rằng nghỉ ngơi sau khi dành thời gian trên MXH sẽ giúp ích cho sức khỏe tâm thần.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bath ở Anh đã tiến hành một nghiên cứu để tìm ra mối quan hệ giữa việc ngừng sử dụng mạng xã hội và sức khỏe tinh thần. Trong nghiên cứu, có 154 người tham gia từ 18 đến 72 tuổi (độ tuổi trung bình là 29 tuổi) sử dụng mạng xã hội trung bình 8 giờ mỗi tuần. 

Hãy để cơ thể nghỉ ngơi sau 'hoạt động này' sẽ giúp ích rất nhiều cho sức khỏe tinh thần - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu chia những người tham gia thành một nhóm ngừng sử dụng tất cả các tài khoản mạng xã hội trong một tuần và một nhóm sử dụng mạng xã hội như bình thường, sau đó đánh giá bằng cách cho điểm các triệu chứng của họ như lo lắng và trầm cảm. Kết quả là, những người tham gia ngừng sử dụng mạng xã hội trong một tuần đã cải thiện sức khỏe tổng thể và giảm các triệu chứng trầm cảm và lo lắng.

Hãy để cơ thể nghỉ ngơi sau 'hoạt động này' sẽ giúp ích rất nhiều cho sức khỏe tinh thần - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tiến sĩ Jeff Lambert - người tiến hành nghiên cứu cho biết: "Khi mối quan tâm về việc sử dụng mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần ngày càng tăng, chúng tôi muốn xác nhận kết quả thông qua nghiên cứu, liệu việc nghỉ ngơi một thời gian ngắn khỏi mạng xã hội có thể giúp ích cho sức khỏe tinh thần hay không. Chúng tôi dự định nghiên cứu về sự ảnh hưởng của thời gian nghỉ ngơi đối với sức khỏe tinh thần, chúng tôi dự sẽ nâng cấp thời gian ngắn lên khoảng thời gian dài hơn thì có tác động gì hay không."

Kết quả của nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí 'Cyberpsychology, Behavior and Social Networking'.

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