4 lý do sao sẽ giải thích tại sao cơ thể dễ cảm thấy lạnh trong giai đoạn chuyển giao mùa

Sống khỏe 07/05/2022 13:11

Cơ địa mỗi con người không ai giống nhau, khi thời tiết trở trời đổi gió thì cơ thể cũng trở nên nhạy cảm để phản ứng lại với sự thay đổi đột ngột ấy. Thế nhưng có những người vẫn cảm thấy lạnh khi thời tiết ấm lên, vậy nguyên nhân là do đâu?

Chúng ta đang đối mặt với giai đoạn chuyển giao mùa, thời tiết trở nên ấm hơn nhiều. Thế nhưng, vẫn có những người kêu lạnh bất kể nhiệt độ tăng lên. Nếu bạn thường có cảm giác lạnh hơn những người khác thì có thể là do những nguyên nhân sau đây.

Ăn khuya và ăn uống vô độ

4 lý do sao sẽ giải thích tại sao cơ thể dễ cảm thấy lạnh trong giai đoạn chuyển giao mùa - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đây có thể được là nguyên nhân gây nên cảm giác lạnh. Khi bạn ăn, máu sẽ dồn về dạ dày để tiêu hóa thức ăn. Máu phải được đưa đến nhiều bộ phận khác nhau trong cơ thể để quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi và sinh nhiệt. Tuy nhiên, nếu bạn ăn khuya hoặc ăn uống vô độ thì máu sẽ dồn lại ở khu vực đó, không thể truyền máu đến các bộ phận khác đúng cách. Đặc biệt, phụ nữ có khuynh hướng tập trung nhiệt về phía trung tâm cơ thể để bảo vệ cơ quan sinh sản, vì vậy họ có thể cảm thấy lạnh hơn nếu ăn khuya hoặc ăn uống vô độ.

Thiếu hụt khối lượng ở phần cơ

4 lý do sao sẽ giải thích tại sao cơ thể dễ cảm thấy lạnh trong giai đoạn chuyển giao mùa - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Thiếu khối lượng cơ có thể là nguyên nhân cảm thấy lạnh. Cơ đóng vai trò bảo vệ xương và các cơ quan dưới da. Ngoài ra, cơ tạo ra hơn 50% nhiệt lượng cơ thể và các tế bào cơ chuyển hóa glucose để tạo ra năng lượng. Do đó, bạn càng có nhiều cơ (đặc biệt là cơ bắp) thì khí lạnh truyền vào bên trong cơ thể càng ít và càng tạo ra nhiều năng lượng và nhiệt thì bạn càng ít cảm thấy lạnh hơn. Đặc biệt, nếu các cơ ở phần dưới cơ thể như đùi, mông chiếm 2/3 cơ thể chúng ta không đủ khối lượng sẽ rất dễ cảm thấy lạnh. Trong quá trình ăn kiêng, lượng thức ăn hấp thụ vào quá ít, cơ bắp bị giảm sút, có thể dễ bị cảm hơn rất nhiều do thiếu dinh dưỡng.

Béo bụng

4 lý do sao sẽ giải thích tại sao cơ thể dễ cảm thấy lạnh trong giai đoạn chuyển giao mùa - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Những người có nhiều mỡ trong cơ thể ít cảm thấy lạnh hơn những người ít hoặc gần như không có. Đó là do chất béo có vai trò ngăn cản nhiệt độ cơ thể bị thất thoát ra bên ngoài. Tuy nhiên, những người chỉ nhiều mỡ bụng lại khá yếu khi chống chọi với cái lạnh. Trên thực tế, theo một nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania, Mỹ đã chỉ ra rằng những người có nhiều mỡ bụng sẽ dễ cảm thấy lạnh hơn. Điều này là do nhiệt lượng dễ dàng bị thoát ra từ vai, tay và chân thiếu mỡ.

Rối loạn giáp trạng (suy tuyến giáp)

4 lý do sao sẽ giải thích tại sao cơ thể dễ cảm thấy lạnh trong giai đoạn chuyển giao mùa - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Nếu bạn cảm thấy lạnh bất thường, nhiều hơn người khác trong giai đoạn này, đó có thể là do suy giáp. Nếu bạn đột ngột tăng cân, đồng thời luôn cảm thấy run lạnh, bạn nên nghi ngờ suy giáp. Suy giáp là tình trạng hormone tuyến giáp điều hòa sự trao đổi chất không được tiết ra đúng cách. Điều này gây nên cảm giác lạnh nhiều hơn. Nó cũng có thể do các tình trạng khác, chẳng hạn như thiếu máu, hội chứng Raynaud hoặc bệnh động mạch ngoại vi. Do đó, nếu đột nhiên cảm thấy lạnh nhiều và kèm theo các triệu chứng khác với bình thường, tốt hơn hết bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để khám và điều trị sớm.

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