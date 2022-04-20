Mùa xuân sắp qua đi nhưng nhiều người vẫn bị tình trạng dễ mất sức do thời tiết, 7 'siêu thực phẩm' sau sẽ giúp tăng cường sức khoẻ và bổ sung năng lượng cần thiết

Trong số các loại thực phẩm, bao gồm các loại thực phẩm tốt, loại có hại và có loại được gọi là siêu thực phẩm. Siêu thực phẩm là thực phẩm lành mạnh giàu các chất chống oxy hóa, polyphenol, vitamin và khoáng chất. Health.com - Trang thông tin sức khỏe của Mỹ, đã giới thiệu 7 loại siêu thực phẩm tiêu biểu cho mùa xuân giúp cung cấp năng lượng và cải thiện sức khoẻ.

Hạt óc chó là một trong những loại thực phẩm tốt giúp cải thiện tinh thần. Hạt óc chó chứa nhiều tryptophan - một loại axit amin mà cơ thể cần để tạo ra serotonin (serotonin được xem là “hormone hạnh phúc”). Hạt óc chó giúp ổn định tâm trạng và chống lại sự căng thẳng.

Măng tây

Măng tây rất giàu axit folic - một loại phức hợp vitamin B, giúp cơ thể không rơi vào trạng thái chán nản, uể oải. Axit folic rất quan trọng trong việc tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh dopamine, serotonin và norepinephrine. Một chén măng tây nấu chín chứa 268mg axit folic, tức là chiếm tận 2/3 lượng axit folic cần thiết cho một ngày được khuyến nghị cho phụ nữ.

Trứng

Trứng là loại thực phẩm rất tốt để tăng cường và cải thiện trí nhớ của bạn. Phần lòng đỏ chứa choline - một chất dinh dưỡng quan trọng cho trí nhớ. Choline cần thiết trong quá trình tạo ra một chất hóa học trong não gọi là acetylcholine - chất này rất quan trọng để lưu trữ trí nhớ hay còn gọi là ghi nhớ. Lượng choline cần thiết cho một ngày được khuyến nghị là 425mg và nếu ăn một quả trứng lớn, sẽ hấp thụ được 147mg choline.

Tỏi tây (Hành Baro)

Tỏi tây rất tốt cho việc giảm cân. Thành phần allicin trong tỏi tạo mùi hăng, kích thích não nhận thức được cảm giác no và ngăn chặn việc ăn quá nhiều. Tỏi tây mềm, có vị ngọt hơn nhiều so với tỏi nguyên củ. Băm nhuyễn tỏi tây và có thể dùng cho món salad.

Rau bina (Rau chân vịt)

Rau bina là một loại thực phẩm giàu năng lượng. Các loại rau lá xanh như thế này rất giàu chất sắt. Sắt là thành phần quan trọng của tế bào hồng cầu, cung cấp oxy cho các cơ để tạo ra năng lượng. Theo một nhóm nghiên cứu Thụy Điển, các thành phần trong rau bina làm tăng hiệu quả hoạt động của các ti thể. Các ti thể đóng vai trò như máy sản xuất tế bào. Từ đây cho thấy ăn rau bina sẽ cải thiện sức bền và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Cá hồi

Cá hồi là một trong những loại thực phẩm tốt cho da trong việc ngăn ngừa nếp nhăn. Cá hồi rất giàu axit béo được gọi là EPA - một loại omega-3. Sự suy giảm collagen dẫn đến hình thành các nếp nhăn, khiến da chảy xệ. Tuy nhiên, axit béo omega-3 giúp ngăn chặn sự giải phóng các enzym do tia cực tím gây ra làm giảm collagen. Omega-3 cũng kiểm soát sự hình thành của bã nhờn, thúc đẩy quá trình hydrat hóa, giữ cho da mặt ẩm mịn và loại bỏ mụn trứng cá.

Quả dâu

Đây là một trong những loại trái cây rất tốt cho da. Dâu chứa nhiều chất chống oxy hóa có tác dụng phục hồi làn da bị tổn thương bởi tia cực tím hoặc các chất độc hại trong không khí. Ngoài ra, dâu cũng chứa nhiều vitamin C có tác dụng làm giảm nếp nhăn và giúp da không bị khô. Mọi người có thể làm sinh tố dâu để uống thay nước, hoặc tự làm mặt nạ bằng dâu tây tại nhà.