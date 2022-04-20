Mùa xuân sắp qua đi nhưng nhiều người vẫn bị tình trạng dễ mất sức do thời tiết, 7 'siêu thực phẩm' sau sẽ giúp tăng cường sức khoẻ và bổ sung năng lượng cần thiết

Sống khỏe 20/04/2022 11:18

Những loại thực phẩm tốt giúp cải thiện tâm trạng, sự tập trung, làn da và sự trao đổi chất, cung cấp năng lượng bất kể thời tiết thay đổi.

Trong số các loại thực phẩm, bao gồm các loại thực phẩm tốt, loại có hại và có loại được gọi là siêu thực phẩm. Siêu thực phẩm là thực phẩm lành mạnh giàu các chất chống oxy hóa, polyphenol, vitamin và khoáng chất. Health.com - Trang thông tin sức khỏe của Mỹ, đã giới thiệu 7 loại siêu thực phẩm tiêu biểu cho mùa xuân giúp cung cấp năng lượng và cải thiện sức khoẻ. 

Hạt óc chó

Mùa xuân sắp qua đi nhưng nhiều người vẫn bị tình trạng dễ mất sức do thời tiết, 7 'siêu thực phẩm' sau sẽ giúp tăng cường sức khoẻ và bổ sung năng lượng cần thiết - Ảnh 1

Hạt óc chó là một trong những loại thực phẩm tốt giúp cải thiện tinh thần. Hạt óc chó chứa nhiều tryptophan - một loại axit amin mà cơ thể cần để tạo ra serotonin (serotonin được xem là “hormone hạnh phúc”). Hạt óc chó giúp ổn định tâm trạng và chống lại sự căng thẳng.

Măng tây

Mùa xuân sắp qua đi nhưng nhiều người vẫn bị tình trạng dễ mất sức do thời tiết, 7 'siêu thực phẩm' sau sẽ giúp tăng cường sức khoẻ và bổ sung năng lượng cần thiết - Ảnh 2

Măng tây rất giàu axit folic - một loại phức hợp vitamin B, giúp cơ thể không rơi vào trạng thái chán nản, uể oải. Axit folic rất quan trọng trong việc tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh dopamine, serotonin và norepinephrine. Một chén măng tây nấu chín chứa 268mg axit folic, tức là chiếm tận 2/3 lượng axit folic cần thiết cho một ngày được khuyến nghị cho phụ nữ.

Trứng

Mùa xuân sắp qua đi nhưng nhiều người vẫn bị tình trạng dễ mất sức do thời tiết, 7 'siêu thực phẩm' sau sẽ giúp tăng cường sức khoẻ và bổ sung năng lượng cần thiết - Ảnh 3

Trứng là loại thực phẩm rất tốt để tăng cường và cải thiện trí nhớ của bạn. Phần lòng đỏ chứa choline - một chất dinh dưỡng quan trọng cho trí nhớ. Choline cần thiết trong quá trình tạo ra một chất hóa học trong não gọi là acetylcholine - chất này rất quan trọng để lưu trữ trí nhớ hay còn gọi là ghi nhớ. Lượng choline cần thiết cho một ngày được khuyến nghị là 425mg và nếu ăn một quả trứng lớn, sẽ hấp thụ được 147mg choline.

Tỏi tây (Hành Baro)

Mùa xuân sắp qua đi nhưng nhiều người vẫn bị tình trạng dễ mất sức do thời tiết, 7 'siêu thực phẩm' sau sẽ giúp tăng cường sức khoẻ và bổ sung năng lượng cần thiết - Ảnh 4

Tỏi tây rất tốt cho việc giảm cân. Thành phần allicin trong tỏi tạo mùi hăng, kích thích não nhận thức được cảm giác no và ngăn chặn việc ăn quá nhiều. Tỏi tây mềm, có vị ngọt hơn nhiều so với tỏi nguyên củ. Băm nhuyễn tỏi tây và có thể dùng cho món salad.

Rau bina (Rau chân vịt)

Mùa xuân sắp qua đi nhưng nhiều người vẫn bị tình trạng dễ mất sức do thời tiết, 7 'siêu thực phẩm' sau sẽ giúp tăng cường sức khoẻ và bổ sung năng lượng cần thiết - Ảnh 5

Rau bina là một loại thực phẩm giàu năng lượng. Các loại rau lá xanh như thế này rất giàu chất sắt. Sắt là thành phần quan trọng của tế bào hồng cầu, cung cấp oxy cho các cơ để tạo ra năng lượng. Theo một nhóm nghiên cứu Thụy Điển, các thành phần trong rau bina làm tăng hiệu quả hoạt động của các ti thể. Các ti thể đóng vai trò như máy sản xuất tế bào. Từ đây cho thấy ăn rau bina sẽ cải thiện sức bền và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Cá hồi

Mùa xuân sắp qua đi nhưng nhiều người vẫn bị tình trạng dễ mất sức do thời tiết, 7 'siêu thực phẩm' sau sẽ giúp tăng cường sức khoẻ và bổ sung năng lượng cần thiết - Ảnh 6

Cá hồi là một trong những loại thực phẩm tốt cho da trong việc ngăn ngừa nếp nhăn. Cá hồi rất giàu axit béo được gọi là EPA - một loại omega-3. Sự suy giảm collagen dẫn đến hình thành các nếp nhăn, khiến da chảy xệ. Tuy nhiên, axit béo omega-3 giúp ngăn chặn sự giải phóng các enzym do tia cực tím gây ra làm giảm collagen. Omega-3 cũng kiểm soát sự hình thành của bã nhờn, thúc đẩy quá trình hydrat hóa, giữ cho da mặt ẩm mịn và loại bỏ mụn trứng cá.

Quả dâu

Mùa xuân sắp qua đi nhưng nhiều người vẫn bị tình trạng dễ mất sức do thời tiết, 7 'siêu thực phẩm' sau sẽ giúp tăng cường sức khoẻ và bổ sung năng lượng cần thiết - Ảnh 7

Đây là một trong những loại trái cây rất tốt cho da. Dâu chứa nhiều chất chống oxy hóa có tác dụng phục hồi làn da bị tổn thương bởi tia cực tím hoặc các chất độc hại trong không khí. Ngoài ra, dâu cũng chứa nhiều vitamin C có tác dụng làm giảm nếp nhăn và giúp da không bị khô. Mọi người có thể làm sinh tố dâu để uống thay nước, hoặc tự làm mặt nạ bằng dâu tây tại nhà.

"Giải oan" cho carb: Không phải carb nào cũng hại; carb tốt - xấu có trong thực phẩm nào?

"Giải oan" cho carb: Không phải carb nào cũng hại; carb tốt - xấu có trong thực phẩm nào?

Mọi người thường nghĩ rằng ăn nhiều carb sẽ khiến cơ thể tăng cân nhanh chóng. Nhưng carbs có đúng là thủ phạm khiến bạn tăng cân?

Xem thêm
Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày các loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ thực phẩm tăng năng lượng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?