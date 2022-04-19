Củ dền đỏ dần trở nên phổ biến với đa công dụng, từ chế biến canh súp cho tới nước ép thải độc bổ dưỡng và ‘thần thánh’ đối với những người ăn kiêng.
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Củ dền là một loại củ được công nhận là siêu thực phẩm về mặt dinh dưỡng đến mức nó được xét vào bốn loại thực phẩm tiêu biểu của phương Tây cùng với ớt bột, bông cải xanh và cần tây. Có nhiều cách để thưởng thức hương vị thơm ngon từ củ dền như luộc hoặc nấu thành súp, pha trà, nhưng công thức nước detox củ dền dần trở nên phổ biến ở không chỉ ở phương Tây mà cả phương Đông vì củ dền đỏ nổi tiếng về tác dụng thải độc, giúp hồi sinh các mạch máu. Đặc biệt, nó được nhiều người ăn kiêng quan tâm vì nó có hàm lượng calo thấp (45 calo/ 100g), giàu chất dinh dưỡng và chất xơ.
Củ dền đỏ có màu hồng đậm được biết đến là loại củ giúp thải các chất cặn bã tích tụ trong mạch máu và cholesterol (LDL) “xấu” trong máu. Nói cách khác, củ dền đỏ đóng vai trò như một ‘người dọn rác’, quét sạch những thành phần xấu ra khỏi mạch máu đang ở tình trạng không sạch sẽ do thói quen ăn uống không đúng.
Đặc biệt, uống một ly nước ép củ dền đỏ mỗi ngày giống như liều thuốc điều trị huyết áp có hiệu quả, có lợi trong việc hạ huyết áp do giãn mạch máu. Ngoài ra, thành phần betaine có trong củ dền đỏ giúp kích hoạt tế bào gan và cũng có tác dụng giải độc cho gan nên có thể uống sau khi uống rượu bia. Ngoài ra, củ dền đỏ giàu các chất chống oxy hóa, khoáng chất cần thiết và vitamin, nên nếu uống nước củ dền với tần suất thường xuyên thì có thể giúp ích cho hệ miễn dịch của bạn.
Tuy nhiên, thành phần alkaloid của củ dền có thể gây khó tiêu và đầy bụng tùy theo cơ địa, nên nếu hệ tiêu quá của bạn yếu hay cơ địa không bình thường thì nên ăn hấp cách thủy tốt hơn là ăn sống. Khi làm nước detox, bạn hãy hấp củ dền trong nồi hấp khoảng 15 phút rồi xay cùng với các loại trái cây bạn thích như chuối và táo. Dưới đây là công thức nước ép detox làm từ củ dền đỏ (cho 2 ly):
Thành phần: Một nửa củ dền đỏ, một nửa quả táo, 1 quả chuối, chanh (tùy chọn)
- Rửa sạch, gọt vỏ, cắt củ dền thành khối vuông và hấp trong nồi hấp 15 phút.
- Rửa sạch táo, gọt vỏ và cắt nhỏ.
- Chuối lột vỏ, cắt nhỏ hoặc cắt đôi.
- Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố, thêm nước vừa đủ ngập nguyên liệu rồi xay nhuyễn.