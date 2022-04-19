Củ dền là một loại củ được công nhận là siêu thực phẩm về mặt dinh dưỡng đến mức nó được xét vào bốn loại thực phẩm tiêu biểu của phương Tây cùng với ớt bột, bông cải xanh và cần tây. Có nhiều cách để thưởng thức hương vị thơm ngon từ củ dền như luộc hoặc nấu thành súp, pha trà, nhưng công thức nước detox củ dền dần trở nên phổ biến ở không chỉ ở phương Tây mà cả phương Đông vì củ dền đỏ nổi tiếng về tác dụng thải độc, giúp hồi sinh các mạch máu. Đặc biệt, nó được nhiều người ăn kiêng quan tâm vì nó có hàm lượng calo thấp (45 calo/ 100g), giàu chất dinh dưỡng và chất xơ.

Ảnh minh họa

Củ dền đỏ có màu hồng đậm được biết đến là loại củ giúp thải các chất cặn bã tích tụ trong mạch máu và cholesterol (LDL) “xấu” trong máu. Nói cách khác, củ dền đỏ đóng vai trò như một ‘người dọn rác’, quét sạch những thành phần xấu ra khỏi mạch máu đang ở tình trạng không sạch sẽ do thói quen ăn uống không đúng.