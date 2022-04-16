Vitamin E ngày càng phổ biến nhờ vào tác dụng duy trì làn da khoẻ mạnh và tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể

Vitamin E vốn được xem là 'vitamin làm đẹp', ngày càng thu hút sự chú ý từ nhiều người, đặc biệt là chị em phụ nữ, như vì không chỉ có lợi cho làn da khỏe mạnh mà còn cho hệ miễn dịch.

Vitamin E, cùng với vitamin C và vitamin A, được gọi là 'ba loại vitamin chống oxy hóa chính' vì chúng là những chất dinh dưỡng có tác dụng chống oxy hóa mạnh. Vitamin E có liên quan đến sức khỏe của làn da vì nó là chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ các mô tế bào, bảo vệ da khỏi các tác nhân bên ngoài và làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, vitamin E rất cần thiết cho sự hình thành các tế bào hồng cầu cũng như hỗ trợ hấp thụ chất sắt và giúp làm tăng số lượng bạch cầu.

Ảnh minh họa Mặt khác, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiếu hụt vitamin E sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm mũi dị ứng. Theo một nghiên cứu của Đại học Woosuk xuất hiện trên Tạp chí Journal of Industrial Convergence (2021), một tạp chí của Hiệp hội Quản lý Công nghiệp Hàn Quốc, nồng độ vitamin E trong máu càng thấp thì nguy cơ mắc bệnh viêm mũi dị ứng càng cao. Họ cũng phân tích rằng vitamin E làm giảm viêm niêm mạc đường hô hấp và giúp ngăn ngừa các bệnh dị ứng như hen suyễn và viêm mũi. Ảnh minh họa Phải hấp thụ vitamin E cùng với các loại thực phẩm bổ dưỡng thì mới có hiệu quả cao. Vitamin E ở dạng 'alpha tocopherol' trong thực phẩm tự nhiên có khả năng hấp thụ cao gấp đôi loại vitamin E tổng hợp có trong thực phẩm chức năng. Vitamin tổng hợp có nguy cơ gây tác dụng phụ khi hấp thụ quá mức. Theo các chuyên gia y tế, vitamin E tan trong chất béo và có thể bị tích tụ trong mô mỡ và gan khi hấp thụ quá mức. Vitamin E khác với vitamin C có khả năng tan trong nước. Vitamin E tích tụ trong cơ thể có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như xuất huyết chậm sau phẫu thuật, rối loạn tiêu hóa và đau đầu.

Ảnh minh họa Hạnh nhân là một trong những thực phẩm tự nhiên giàu vitamin E do chứa lượng vitamin E dưới dạng alpha-tocopherol cao nhất. Một nắm hạnh nhân (khoảng 23 hạt) chứa 8mg vitamin E, chiếm đến 67% lượng vitamin E cần thiết được khuyến nghị hàng ngày. Vitamin E cũng được tìm thấy trong hạt hướng dương, rau bina và trứng.

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