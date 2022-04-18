Hội người trung niên lo ngại càng lớn tuổi càng khó hấp thụ đạm? Đừng lo, hãy chọn ăn 2 loại thực phẩm này để không lo thiếu protein

Sống khỏe 18/04/2022 14:55

Giá đỗ và Đậu phụ là những thực phẩm vừa rẻ tiền và dễ kiếm mua, vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ, đặc biệt là những người trung niên.

Ngày càng có nhiều người quan tâm đến 'protein - chất đạm quan trọng cho cơ thể'. Khi càng có tuổi, không chỉ cơ bắp mà một số chức năng khác trong cơ thể tự nhiên mất đi lượng protein cần thiết, vì vậy cần luôn chú ý đến chế độ ăn uống và vận động thể dục. Một số người thậm chí còn tìm kiếm chất bổ sung protein như thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, “sự an toàn” từ những thứ chúng ta ăn, chúng ta uống cần được đặt lên hàng đầu. Thực phẩm chứa nhiều protein và an toàn, hiệu quả cao cho cơ thể luôn xuất hiện xung quanh chúng ta. Giá đỗđậu phụ là những lựa chọn an toàn và không lo thiếu đạm nếu ăn thường xuyên.

Hội người trung niên lo ngại càng lớn tuổi càng khó hấp thụ đạm? Đừng lo, hãy chọn ăn 2 loại thực phẩm này để không lo thiếu protein - Ảnh 1
Ảnh minh họa

‘Protein’ - Chất đạm trong giá đỗ và đậu phụ đối với sức khỏe

Đậu nành là một loại thực phẩm tiêu biểu giàu protein. Những người thường xuyên không ăn thịt nên ăn nhiều giá đỗ hoặc đậu phụ làm từ đậu nành. Đậu nành chứa 40% protein, 30% carbohydrate và 20% chất béo. Theo Viện Khoa học Nông nghiệp Quốc gia Hàn Quốc cho biết, ưu điểm lớn của protein trong giá đỗ là được tiêu hóa và hấp thụ tốt. Đặc biệt, đầu giá đỗ chứa nhiều protein.

Hội người trung niên lo ngại càng lớn tuổi càng khó hấp thụ đạm? Đừng lo, hãy chọn ăn 2 loại thực phẩm này để không lo thiếu protein - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đậu phụ cũng là một loại thực phẩm cung cấp chất đạm có khả năng tiêu hóa và hấp thụ rất tốt. Đậu phụ chứa ít calo và không chỉ dành cho những người ăn chay mà đậu phụ còn rất tốt cho những người ăn kiêng. Hàm lượng calo của một nửa miếng đậu phụ (khoảng 100g) là khoảng 84 calo. Nếu kết hợp với giá đỗ có thể giúp việc tiêu hoá dễ dàng hơn rất nhiều vì chúng sẽ không gây khó chịu cho dạ dày và còn là một nguồn cung cấp protein tốt cho những người thích ăn thịt. Nếu bạn ăn nhiều giá đỗ và đậu phụ, kết hợp với việc thường xuyên tập thể dục như đi bộ nhanh hoặc leo núi sẽ giúp tăng cường cơ bắp và các cơ khác trong cơ thể.

Hội người trung niên lo ngại càng lớn tuổi càng khó hấp thụ đạm? Đừng lo, hãy chọn ăn 2 loại thực phẩm này để không lo thiếu protein - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Thành phần 'Isoflavon' trong giá đỗ và đậu phụ hỗ trợ những triệu chứng mãn kinh của chị em phụ nữ

Đối với phụ nữ bị các triệu chứng mãn kinh do giảm mạnh nội tiết tố nữ (estrogen), thành phần 'isoflavon' rất hữu ích và như một vị cứu tinh cho chị em phụ nữ. Isoflavon hay còn được biết tới là 'nội tiết tố nữ từ thực vật', có hiệu quả trong việc làm giảm các triệu chứng mãn kinh. Hàm lượng isoflavon trong 1g giá đỗ là 3,99mg ở phần rễ, 3,20mg ở phần đầu và 2,37mg ở phần thân. Đối với những phụ nữ trung niên sẽ có hiệu quả tốt hơn khi sử dụng phần rễ của giá đỗ. Đậu phụ cũng chứa nhiều isoflavon.

Hội người trung niên lo ngại càng lớn tuổi càng khó hấp thụ đạm? Đừng lo, hãy chọn ăn 2 loại thực phẩm này để không lo thiếu protein - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Những người phát hoảng vì tình trạng tăng cân cần phải cắt giảm lượng hấp thụ calo và tăng việc tập thể dục lên. Giá đỗ và đậu phụ là những thực phẩm chứa ít calo. Đậu phụ chứa hơn 80% là nước nên mang lại cảm giác no lâu và rất tốt để ngăn chặn tình trạng ăn quá nhiều. Giá đỗ giàu chất xơ nên hỗ trợ tốt các hoạt động đường ruột. Khi hạt đậu nảy mầm và trở thành giá đỗ, vitamin C sẽ được hình thành. Nếu chần sơ giá đỗ, thì bạn có thể hấp thụ được trọn vẹn vitamin C có trong giá đỗ. Ngày xưa khi chưa có nhà kính để trồng các loại cây rau mầm, tổ tiên chúng ta đã sử dụng giá đỗ vào giữa mùa đông giá rét để ngăn ngừa tình trạng tự xuất huyết, suy nhược cơ thể, thiếu hụt vitamin C,...

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