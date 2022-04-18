Tại sao cơ thể chúng ta luôn phải bổ sung kẽm? 5 loại thực phẩm giàu kẽm có thể dễ dàng tìm mua

Sống khỏe 18/04/2022 10:11

Kẽm là một chất cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của con người và các loài động thực vật.

Kẽm cũng được xem là áo giáp vững mạnh của các tế bào để chống lại các tác nhân gây bệnh như vi rút hoặc tạo ra ADN. Ngoài ra còn hỗ trợ chữa lành vết thương, giữ vị giác và khứu giác luôn ở trạng thái bình thường và giúp cho da và mắt khỏe mạnh.

Theo 'Web MD', đàn ông trưởng thành cần bổ sung 11mg kẽm và phụ nữ cần 8mg kẽm mỗi ngày. Phụ nữ mang thai cần bổ sung 11mg kẽm vì sự gia tăng tế bào và sự phát triển của thai nhi và trong giai đoạn trẻ bú sữa mẹ thì cần hấp thụ lượng kẽm nhiều hơn là 12mg. Trẻ em từ 1~8 tuổi nên dùng 3~5mg; 9~13 tuổi là cần 8mg, và những người trên 14 tuổi, cần phải hấp thụ lượng kẽm tương tự với nam giới trưởng thành là 11mg để lớn khoẻ và phát triển bình thường.

Tại sao cơ thể chúng ta luôn phải bổ sung kẽm? 5 loại thực phẩm giàu kẽm có thể dễ dàng tìm mua - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra khi thiếu kẽm? Có rất nhiều hiện tượng sẽ xảy ra khi thiếu kẽm như trẻ em chậm lớn hơn bình thường, người lớn bị rụng tóc, tiêu chảy, chán ăn, mụn trứng cá xuất hiện nhiều trên da, mắt bị lão hóa nhanh hơn. Ngoài ra nó còn dẫn đến tình trạng làm giảm ham muốn tình dục, đặc biệt là ở nam giới. Các loại thuốc bổ sung kẽm có thể làm cho thuốc kháng sinh kém hiệu quả hơn và cản trở sự hấp thụ thuốc trị viêm khớp.

Tuy nhiên, tương tự các chất dinh dưỡng khác, nếu hấp thụ quá nhiều có thể gây ra các phản ứng phụ như buồn nôn, đau bụng và sốt. Nếu cứ tiếp tục việc hấp thụ quá nhiều như vậy sẽ có thể cản trở sự hấp thụ đồng - một vi chất dinh dưỡng thiết yếu khác cho cơ thể. Nó cũng có thể làm suy yếu hệ miễn dịch và giảm chỉ số cholesterol đang ở mức tốt. Theo lời khuyên của các chuyên gia: "Không nên tiêu thụ quá 35mg/ngày." Dựa trên dữ liệu 'Sức khỏe phụ nữ', chúng ta sẽ cùng xem có những loại thực phẩm nào giàu kẽm nhé.

1. Thịt bò

Tại sao cơ thể chúng ta luôn phải bổ sung kẽm? 5 loại thực phẩm giàu kẽm có thể dễ dàng tìm mua - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ sẽ không tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, nên ăn ở một mức độ vừa phải để giữ sức khỏe ở trạng thái bình thường tốt. Nhưng không phải phần nào của thịt bò cũng sẽ có lượng kẽm dồi dào, hãy chọn ăn những phần ít mỡ. Nếu bạn ăn 150g thịt bò thì có thể hấp thụ được 90% lượng kẽm cần thiết cho một ngày.

2. Hàu

85g hàu chứa 32mg kẽm. Như đề cập bên trên, lượng kẽm cần thiết cho một ngày đối với phụ nữ trưởng thành là 8mg và 10 mg đối với đàn ông trưởng thành. Nói cách khác, nếu bạn ăn 85g hàu thì có thể hấp thụ gấp 3~4 lần lượng kẽm được khuyến nghị một ngày, bất kể nam hay nữ thì kết quả cũng như trên.

Tại sao cơ thể chúng ta luôn phải bổ sung kẽm? 5 loại thực phẩm giàu kẽm có thể dễ dàng tìm mua - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Hàu cũng rất giàu vitamin B12, giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giúp hệ thần kinh hoạt động tốt. Tương tự, 85g hàu có thể đáp ứng 100% lượng vitamin B12 một ngày của bạn.

3. Cua

Tại sao cơ thể chúng ta luôn phải bổ sung kẽm? 5 loại thực phẩm giàu kẽm có thể dễ dàng tìm mua - Ảnh 4
Ảnh minh họa

85g thịt cua chứa khoảng 7mg kẽm , tương đương khoảng 80% lượng kẽm cần thiết một ngày. Ngoài kẽm, cua cũng rất giàu các khoáng chất khác.

4. Đậu đen, Đậu gà

Tại sao cơ thể chúng ta luôn phải bổ sung kẽm? 5 loại thực phẩm giàu kẽm có thể dễ dàng tìm mua - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Một chén đậu đen chứa 2mg kẽm. Nó cũng giàu magiê, phốt pho, sắt và canxi. Đậu gà cũng chứa nhiều kẽm, một chén đậu gà chứa 2,5mg. Đậu gà cũng rất giàu chất xơ và protein.

5. Hạt bí ngô

Tại sao cơ thể chúng ta luôn phải bổ sung kẽm? 5 loại thực phẩm giàu kẽm có thể dễ dàng tìm mua - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Kẽm chủ yếu có nhiều trong thực phẩm từ động vật. Nhưng nếu bạn là người ăn chay, hạt bí ngô có thể là một lựa chọn thay thế hữu hiệu. 28 gam hạt bí ngô chứa 2,2 mg kẽm.

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