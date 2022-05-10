4 thói quen làm vào buổi sáng giúp tâm trí an tịnh, thư giãn và có năng lượng hơn để bắt đầu một ngày mới thật tốt

Sống khỏe 10/05/2022 21:18

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - dương lịch 2022 sắp đến, hãy cùng xem qua và học hỏi những thói quen từ các nhà sư Phật giáo, những người tìm kiếm sự giác ngộ thông qua sự tĩnh lặng của tâm trí.

Tờ New York Times của Mỹ đã hỏi và nhận được nhiều lời chia sẻ ý nghĩa đến từ nhà sư Nhật Bản - Masuno Shunmyo. Ông là vị hoà thượng người đứng đầu chùa Zenkoji và là một nhà thiết kế sân vườn, ông cũng nổi tiếng với những cuốn sách như "May mắn luôn đến vào buổi sáng".

4 thói quen làm vào buổi sáng giúp tâm trí an tịnh, thư giãn và có năng lượng hơn để bắt đầu một ngày mới thật tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Thức dậy sớm 30 phút so với giờ bạn đặt ra

Ngài Masuno Shunmyo nói: "Khi bạn thức dậy sớm, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng cả ngày". Hãy tập thói quen dậy sớm, bạn không cần phải cố gắng dậy quá sớm, chỉ cần thức dậy sớm hơn bình thường 30 phút là đủ.

Khởi động cơ thể bằng 10 phút dọn dẹp

4 thói quen làm vào buổi sáng giúp tâm trí an tịnh, thư giãn và có năng lượng hơn để bắt đầu một ngày mới thật tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Hãy thức dậy vào buổi sáng và dành 10 phút đầu tiên để dọn dẹp. Bạn không cần phải lau chùi, dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà, chỉ cần chọn một khu vực mà bạn có thể làm sạch trong 10 phút. Bạn có thể chia ra theo ngày như dọn nhà bếp vào thứ hai, dọn phòng khách vào thứ ba, v.v. Sau đó, bạn có thể bắt đầu ngày mới của mình bằng một cảm giác hoàn thành tràn đầy năng lượng, tựa như bạn đã hoàn thành một điều gì đó trong to-do list (danh sách việc cần làm trong ngày) của bản thân.

Thiền định

4 thói quen làm vào buổi sáng giúp tâm trí an tịnh, thư giãn và có năng lượng hơn để bắt đầu một ngày mới thật tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Phương pháp chuẩn bị tốt để bản thân dễ thích nghi với cuộc sống hàng ngày bộn bề công việc và đầy khó khăn chính là từ ngồi thiền. Những người đã quen có thể ngồi thiền kiểu chân xếp bằng, nhưng những người mới bắt đầu có thể ngồi ghế để thiền. Thay vì ngồi tựa lưng vào ghế, hãy ngồi và duy trì tư thế thẳng lưng. Không cần phải phải cố gắng quá nhiều ngay từ lúc bắt đầu tập. Giữ đúng tư thế trong khoảng 10 phút và hít thở đều, sau đó thả lỏng lưng vài giây rồi tiếp tục tư thế thẳng lưng là đủ. Dần dần sẽ thành thói quen và bạn có thể tăng thời gian thẳng lưng lên để thiền và không cần sử dụng ghế nữa.

Hít thở

4 thói quen làm vào buổi sáng giúp tâm trí an tịnh, thư giãn và có năng lượng hơn để bắt đầu một ngày mới thật tốt - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Phương pháp hít thở đúng như sau. Điểm mấu chốt ở đây là dồn hết tâm trí của bạn vào phần hạ vị (từ 3~5cm dưới rốn) khi thở. Khi hít vào, hãy tưởng tượng rằng năng lượng tươi mới tràn vào, sau đó thở ra càng chậm càng tốt. Lúc này, bạn hãy ngồi thẳng lưng, hơi kéo cằm và hướng mắt xuống 45 độ.

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