Khi bị đói vào đêm khuya đừng ngần ngại mà hãy ăn loại thực phẩm này

Tốt hơn là bạn nên ăn một chút đồ ăn nhẹ hơn là để bạn cảm thấy khó chịu vào ban đêm và khó đi vào giấc ngủ. Protein lành mạnh giúp xây dựng cơ bắp trong khi bạn ngủ, và carbs có đường huyết thấp giúp kiểm soát lượng đường trong máu và cảm giác thèm ăn vào ngày hôm sau. Trang thông tin điện tử của Mỹ 'Yahoo.com' đã giới thiệu những món ăn nhẹ mà bạn có thể ăn vào ban đêm một cách an toàn.

Những người cố gắng duy trì cân nặng hợp lý thường sẽ không ăn sau 8 giờ tối. Một số người nghiêm khắc hơn sẽ nhịn ăn sau 6 giờ tối. Tuy nhiên, ăn đêm không hẳn khiến bạn tăng cân. Trên thực tế, những loại thực phẩm bạn ăn và lượng bạn ăn có ảnh hưởng lớn hơn đến cân nặng của bạn so với thời điểm bạn ăn chúng.

Việt quất đông lạnh là một món ăn giải nhiệt và giải khát. Nó không ngọt và có độ giòn nên ăn không có cảm giác nhạt nhẽo và nhàm chán.

Sữa chua

Ảnh minh họa: Internet

Tốt hơn là bạn nên ăn một bữa ăn nhẹ từ từ hơn là ăn nó ngay lập tức. Điều này là do bạn ăn càng nhanh, bạn càng tiêu thụ nhiều calo không cần thiết. Ngay cả với cùng một loại thực phẩm, tốc độ ăn cũng khác nhau tùy thuộc vào cách bạn chế biến.

Trộn trái cây với sữa chua nguyên chất tạo thành một món ăn nhẹ tuyệt vời. Tuy nhiên, vì mềm nên nó có một nhược điểm là ăn nhanh. Trong trường hợp này, bạn có thể trộn sữa chua nguyên chất với dâu tây, chuối và trái cây mọng cắt nhỏ rồi để đông trong ngăn đá. Nếu bạn làm theo cách này, nó sẽ cứng và lạnh, vì vậy bạn không thể ăn vội được.

Sô cô la đen, bơ đậu phộng

Ảnh minh họa: Internet

Sô cô la và bơ đậu phộng có thể khiến bạn ngạc nhiên, nhưng thực tế vẫn có những điều kiện nhất định khi ăn chúng. Từ "dark" nên được đặt trước sô cô la và "không đường" trước bơ đậu phộng. Sô cô la và Bơ đậu phộng có hương vị tuyệt vời nhất để đáp ứng cơn thèm ăn vặt.

Các loại hạt

Ảnh minh họa: Internet

Một trong những lý do khiến tôi muốn ăn vặt vào đêm khuya là do miệng và tay của tôi chán khi xem TV hoặc lướt Internet. Trong trường hợp này, tốt nhất là bạn nên có một bữa ăn nhẹ mà bạn có thể ăn từng loại một. Một số ít các loại hạt tạo thành một món ăn nhẹ ngon miệng vào ban đêm.

Hạt cũng nhỏ và có thể ăn thành nhiều phần nhỏ. Magie chứa trong hạt bí ngô giúp thư giãn cơ thể và giúp bạn có một giấc ngủ ngon, và hạt Chia có đặc tính hấp thụ nước, giúp làm giảm cảm giác đói.

(Theo Kormedi)