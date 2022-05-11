Khi bị đói vào đêm khuya đừng ngần ngại mà hãy ăn loại thực phẩm này

Sống khỏe 11/05/2022 18:10

Những người cố gắng duy trì cân nặng hợp lý thường sẽ không ăn sau 8 giờ tối. Một số người nghiêm khắc hơn sẽ nhịn ăn sau 6 giờ tối. Tuy nhiên, ăn đêm không hẳn khiến bạn tăng cân. Trên thực tế, những loại thực phẩm bạn ăn và lượng bạn ăn có ảnh hưởng lớn hơn đến cân nặng của bạn so với thời điểm bạn ăn chúng.

Những người cố gắng duy trì cân nặng hợp lý thường sẽ không ăn sau 8 giờ tối. Một số người nghiêm khắc hơn sẽ nhịn ăn sau 6 giờ tối. Tuy nhiên, ăn đêm không hẳn khiến bạn tăng cân. Trên thực tế, những loại thực phẩm bạn ăn và lượng bạn ăn có ảnh hưởng lớn hơn đến cân nặng của bạn so với thời điểm bạn ăn chúng.

Tốt hơn là bạn nên ăn một chút đồ ăn nhẹ hơn là để bạn cảm thấy khó chịu vào ban đêm và khó đi vào giấc ngủ. Protein lành mạnh giúp xây dựng cơ bắp trong khi bạn ngủ, và carbs có đường huyết thấp giúp kiểm soát lượng đường trong máu và cảm giác thèm ăn vào ngày hôm sau. Trang thông tin điện tử của Mỹ 'Yahoo.com' đã giới thiệu những món ăn nhẹ mà bạn có thể ăn vào ban đêm một cách an toàn.

Quả việt quất đông lạnh

Khi bị đói vào đêm khuya đừng ngần ngại mà hãy ăn loại thực phẩm này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Việt quất đông lạnh là một món ăn giải nhiệt và giải khát. Nó không ngọt và có độ giòn nên ăn không có cảm giác nhạt nhẽo và nhàm chán.

Việt quất chín ở trạng thái đông lạnh có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ tương tự như quả việt quất sống. Nó có tác dụng cải thiện chức năng não và sức khỏe tim mạch, đồng thời chứa ít calo nên rất dễ ăn khuya.

Sữa chua

Khi bị đói vào đêm khuya đừng ngần ngại mà hãy ăn loại thực phẩm này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt hơn là bạn nên ăn một bữa ăn nhẹ từ từ hơn là ăn nó ngay lập tức. Điều này là do bạn ăn càng nhanh, bạn càng tiêu thụ nhiều calo không cần thiết. Ngay cả với cùng một loại thực phẩm, tốc độ ăn cũng khác nhau tùy thuộc vào cách bạn chế biến.

Trộn trái cây với sữa chua nguyên chất tạo thành một món ăn nhẹ tuyệt vời. Tuy nhiên, vì mềm nên nó có một nhược điểm là ăn nhanh. Trong trường hợp này, bạn có thể trộn sữa chua nguyên chất với dâu tây, chuối và trái cây mọng cắt nhỏ rồi để đông trong ngăn đá. Nếu bạn làm theo cách này, nó sẽ cứng và lạnh, vì vậy bạn không thể ăn vội được.

Sô cô la đen, bơ đậu phộng

Khi bị đói vào đêm khuya đừng ngần ngại mà hãy ăn loại thực phẩm này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sô cô la và bơ đậu phộng có thể khiến bạn ngạc nhiên, nhưng thực tế vẫn có những điều kiện nhất định khi ăn chúng. Từ "dark" nên được đặt trước sô cô la và "không đường" trước bơ đậu phộng. Sô cô la và Bơ đậu phộng có hương vị tuyệt vời nhất để đáp ứng cơn thèm ăn vặt.

Các loại hạt

Khi bị đói vào đêm khuya đừng ngần ngại mà hãy ăn loại thực phẩm này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những lý do khiến tôi muốn ăn vặt vào đêm khuya là do miệng và tay của tôi chán khi xem TV hoặc lướt Internet. Trong trường hợp này, tốt nhất là bạn nên có một bữa ăn nhẹ mà bạn có thể ăn từng loại một. Một số ít các loại hạt tạo thành một món ăn nhẹ ngon miệng vào ban đêm.

Hạt cũng nhỏ và có thể ăn thành nhiều phần nhỏ. Magie chứa trong hạt bí ngô giúp thư giãn cơ thể và giúp bạn có một giấc ngủ ngon, và hạt Chia có đặc tính hấp thụ nước, giúp làm giảm cảm giác đói.

(Theo Kormedi)

5 loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ tốt cho cơ thể

5 loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ tốt cho cơ thể

Khi nghe đến chất xơ, ai cũng nghĩ đến nó như một chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chất xơ còn có nhiều lợi ích khác mà nhiều người vẫn chưa biết.

Xem thêm
Từ khóa:   món ăn khuya ăn khuya không lo tăng cân các loại thực phẩm ăn khuya

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 33 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 33 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 3 giờ 20 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?