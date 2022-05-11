Tác dụng miễn dịch, chống ung thư của nấm đông cô mà bạn cần biết

Kiến thức hay 11/05/2022 18:42

Nấm đông cô (nấm hương) mọc trên thân hoặc cành đã chết của cây lá rộng như cây sồi, cây vân sam, cây bách, cây sồi Nhật,... Nó được coi là một trong ba loại nấm ngon nhất ở Hàn Quốc cùng với nấm Matsutake, nấm Neungi và là một nguyên liệu quý được dâng lên các vị vua của triều đại Joseon.

Tác dụng miễn dịch, chống ung thư của nấm đông cô mà bạn cần biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nấm đông cô (nấm hương) mọc trên thân hoặc cành đã chết của cây lá rộng như cây sồi, cây vân sam, cây bách, cây sồi Nhật,... Nó được coi là một trong ba loại nấm ngon nhất ở Hàn Quốc cùng với nấm Matsutake, nấm Neungi và là một nguyên liệu quý được dâng lên các vị vua của triều đại Joseon.

Nấm đông cô rất giàu vitamin D, giảm cholesterol, giúp tăng cường miễn dịch. Nó cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, vitamin B1, vitamin B2, canxi, kali và phốt pho. Nấm đông cô có ít calo nên có tác dụng trong việc ăn kiêng, và đặc biệt là giảm mỡ bụng rất tốt. Nó có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư bằng cách ức chế sự phát triển của khối u.

Nấm đông cô được chọn là một trong 10 loại thực phẩm hàng đầu làm tăng cholesterol tốt (HDL) và giảm cholesterol xấu (LDL) theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ. Thành phần lentinan của nấm hương có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch, điều trị và ngăn ngừa tăng huyết áp, cũng như các chất chống ung thư và kháng u. Đây là lý do tại sao nó đang được sử dụng như một nguyên liệu để phát triển thuốc làm tăng khả năng miễn dịch và ngăn chặn sự tăng sinh của tế bào ung thư.

Thành phần beta-glucan của nấm đông cô cũng đang thu hút sự chú ý. Thành phần này là một loại polysaccharide có tác dụng chống tiểu đường, chống ung thư, tăng cường miễn dịch và tái tạo da. Theo Tạp chí của Hiệp hội Nấm Hàn Quốc (Tập 14, Số 2. 2016), hàm lượng beta-glucan của nấm đông cô Hàn Quốc cao hơn 10% so với nấm hương Trung Quốc.

Tác dụng miễn dịch, chống ung thư của nấm đông cô mà bạn cần biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nấm đông cô có thể cắt nhỏ hoặc băm nhuyễn, nêm gia vị rồi cho gạo tẻ vào nấu thành cơm hoặc cháo để dùng trong bữa ăn.

Bột nấm hương rất giàu chất dinh dưỡng như protein và khoáng chất, có thể được sử dụng trong các món ăn khác nhau như nước dùng, món hầm và món xào. Nó phổ biến như một loại gia vị tự nhiên có hương vị thơm ngon tương đương với gia vị nhân tạo. Ngoài ra, nó có thể được dùng làm nhiều món ăn kèm như nấm đông cô xào, nấm đông cô nướng, nấm đông cô hầm, canh nấm đông cô, nấm đông cô ngâm chua.

Nấm đông cô tươi có thể để trong tủ lạnh và đậy kín để giữ ẩm, còn nấm khô có thể để được lâu nếu bảo quản ở nhiệt độ phòng hoặc tủ đông. Rửa nhẹ nấm đông cô sống dưới vòi nước chảy, và ngâm kỹ nấm đông cô khô trong nước ấm để nấu ăn.

(Theo Kormedi)

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