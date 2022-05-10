4 lợi ích từ da đến sức khỏe của giấm táo

Kiến thức hay 10/05/2022 19:24

Được biết, Nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập đã uống ngọc trai với giấm để giúp cơ thể khỏe mạnh. Kể từ năm 5000 trước Công nguyên, người Babylon đã sử dụng giấm như một chất bảo quản hoặc gia vị. Hippocrates, "cha đẻ của y học" cũng ca ngợi các đặc tính chữa bệnh của giấm.

Trên thực tế, chắc chắn rằng chất lỏng có vị chua này đã được sử dụng như một phương thuốc từ rất lâu. Trong số các loại giấm thì giấm làm từ táo được sử dụng như một phương pháp điều trị trong thời hiện đại. Giấm táo có tác dụng theo nhiều cách, từ giảm cân đến cải thiện mức insulin.

Về vấn đề này, 'organicauthority.com' một trang thông tin về dinh dưỡngsức khỏe, đã giới thiệu nhiều tác dụng khác nhau của giấm táo có thể thay đổi sức khỏe của bạn.

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Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng chữa bệnh của giấm táo

Theo nghiên cứu, tác dụng chữa bệnh của giấm táo đến từ đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm, diệt khuẩn và kháng vi-rút của nó. Vì hầu hết các bệnh bắt đầu từ vi khuẩn, vi-rút và nấm nên giấm táo rất hữu ích trong việc điều trị.

Một số bệnh mà giấm táo có thể giúp điều trị bao gồm dị ứng, mụn trứng cá, đau khớp, viêm họng, phát ban, loét dạ dày, cholesterol cao, tiểu đường, tăng cân, khô da, khô tóc và ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng giấm táo có khả năng làm giảm lượng đường trong máu. Một nghiên cứu khác cho thấy giấm táo có hiệu quả trong việc tiêu diệt tế bào ung thư.

Giảm cân hiệu quả

Một số chuyên gia sức khỏe cho biết các enzym và chất xơ giúp trong giấm táo giúp chuyển hóa chất béo. Trong một thí nghiệm trên chuột, có một nghiên cứu cho thấy rằng axit axetic (một thành phần chính của giấm) làm chậm quá trình tích tụ chất béo.

Một nghiên cứu khác cho thấy những phụ nữ ăn giấm vào bữa sáng tiêu thụ ít calo hơn mỗi ngày giúp duy trì cân nặng hợp lý. Giấm làm giảm chỉ số đường huyết trong bữa ăn. Khi lượng đường trong máu tăng đột biến, bạn rất dễ ăn quá nhiều.

Sẽ rất tốt nếu bạn pha một ly cocktail giải độc với giấm táo. Cocktail giấm táo, được làm bằng cách thêm chanh, quế và ớt đỏ vào nước và giấm táo, sẽ giúp giảm cân bằng cách thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, chất kali trong giấm có tác dụng như một loại thuốc bổ giúp thanh lọc cơ thể nên có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh viêm xoang, viêm thanh quản, dị ứng…

Tăng cường sức khỏe của tóc

Giấm táo là loại thực phẩm được đặt trong phòng bếp mà nó cũng được đặt cả trên bàn trang điểm. Nó giúp loại bỏ các chất cặn bã hay bụi bẩn dính trên da do mỹ phẩm tạo ra. 

Giấm có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, vì vậy khi được sử dụng như một loại nước hoa hồng, nó có tác dụng điều trị mụn trứng cá và các vết thâm trên da. Nó cũng có hiệu quả trong việc làm cho tóc bóng mượt. Trộn một cốc vào bồn tắm hoặc thêm một vài giọt khi gội đầu để tạo thêm độ bóng cho tóc.

Giúp tiêu hóa và ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm

Axit malic trong giấm điều trị các rối loạn tiêu hóa thông thường, chẳng hạn như táo bón hoặc buồn nôn. Nó cũng có các thành phần kháng nấm, kháng khuẩn và kháng vi-rút. Vì vậy sẽ rất hiệu quả đối với ngộ độc thực phẩm nếu bạn cho 1-2 muỗng canh vào cốc nước (240cc).

Ngoài ra, nếu bạn thêm 1 thìa mật ong và giấm táo vào một cốc nước nóng và uống trước khi đi ngủ, bạn có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn nhờ các thành phần gây ngủ trong nó. Ngoài ra, giấm táo còn có lợi cho sức khỏe xương và răng vì nó chiết xuất canxi từ trái cây, rau và thịt chúng ta ăn. Các thành phần chống oxy hóa và chống viêm của giấm táo giúp giảm đau khớp ở cổ, lưng, vai, kể cả viêm khớp và rất giàu pectin, có tác dụng điều chỉnh lượng đường trong máu và giảm cholesterol.

(Theo Kormedi)

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