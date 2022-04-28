Mắt trở nên đỏ ngầu nguyên nhân là do đâu?

Mắt đỏ có thể là dấu hiệu ban đầu cho thấy sức khỏe mắt cũng như các cơ quan trong cơ thể có vấn đề gì đó bạn không nên coi thường. Về vấn đề này, chúng ta cùng tìm hiểu về nguyên nhân gây ra xung huyết, các bệnh liên quan đến mắt và cách phòng tránh.

Ảnh minh họa: Internet Mắt đỏ có thể là dấu hiệu ban đầu cho thấy sức khỏe mắt cũng như các cơ quan trong cơ thể có vấn đề gì đó bạn không nên coi thường. Về vấn đề này, chúng ta cùng tìm hiểu về nguyên nhân gây ra xung huyết, các bệnh liên quan đến mắt và cách phòng tránh. Nguyên nhân gây đỏ mắt Một trong những mối quan tâm của những người bị đỏ mắt nghiêm trọng là sự đổi màu rõ ràng của mắt cùng với các triệu chứng khó chịu. Đôi mắt đỏ ngầu có thể gây khó chịu cho những người nhìn thấy chúng làm ảnh hưởng đên mối quan hệ giữa các cá nhân và giảm sự tự tin của bản thân. Chứng sung huyết là khi các mao mạch nhỏ và phân bố trong nhãn cầu bị tổn thương bởi các yếu tố bên trong và bên ngoài khiến khu vực này chuyển sang màu đỏ.

Đỏ mắt có thể do căng mắt tích tụ hoặc do kích ứng đơn giản. Khi bạn dụi mắt hoặc rửa mặt xà phòng có thể dính vào mắt và gây kích ứng nên có thể gây đỏ mắt tạm thời, hoặc dị ứng mắt do lạm dụng mỹ phẩm hoặc thuốc xịt cũng có thể gây đỏ mắt. Sử dụng điện thoại, laptop trong một thời gian dài không nghỉ ngơi cũng là một nguyên nhân. Trong hầu hết các trường hợp, xung huyết nhẹ sẽ tự hồi phục khi được nghỉ ngơi đầy đủ nên hiếm khi dẫn đến các bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu diễn ra trong thời gian dài bạn cần nghi ngờ đó là các bệnh lý về mắt. Nếu tình trạng sung huyết trở thành mãn tính, thành mạch máu của mắt dày lên và mô kết mạc xung quanh mạch máu bị phù nề có thể khiến mắt bị đục nên tốt hơn là nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán.

Các bệnh về mắt Xung huyết là một triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh về mắt như lẹo mắt, hội chứng khô mắt, viêm kết mạc và tăng nhãn áp cấp tính. Nguyên nhân phổ biến nhất của xung huyết là viêm kết mạc, tình trạng kết mạc bị viêm do vi rút, vi khuẩn hoặc dị ứng. Nếu ngứa kèm theo xung huyết, viêm kết mạc dị ứng do phấn hoa, bụi, lông động vật…. Đỏ mắt là một trong những triệu chứng của hội chứng khô mắt và xảy ra vì nhiều lý do khác nhau như môi trường, lão hóa và sử dụng quá nhiều thiết bị điện tử. Khô mắt có thể trầm trọng hơn do các bệnh mắt khác như viêm và loét giác mạc, do đó, nếu hội chứng khô mắt kéo dài kèm theo tăng urê huyết, cần tìm cách điều trị. Phòng ngừa Nếu xảy ra tình trạng xung huyết trở thành mãn tính thì khả năng miễn dịch của mắt bị giảm và dễ xảy ra các bệnh về mắt khác nhau, vì vậy cần phải xử lý kịp thời. Nên hạn chế hút thuốc lá, tránh tiếp xúc với khói và muội than, đeo kính râm khi ra ngoài để giảm kích ứng mắt do ánh nắng mạnh. Kính áp tròng làm giảm lượng oxy cung cấp cho giác mạc nên hạn chế đeo kính áp tròng trong một thời gian dài. Ăn thực phẩm giàu vitamin C giúp giảm đỏ mắt và lutein ngăn ngừa lão hóa võng mạc, ngăn ngừa đỏ và giúp mắt khỏe mạnh. (Theo Kormedi)

Liệu cơ thể chúng ta bắt đầu lão hóa từ độ tuổi nào? Theo một nhóm nghiên cứu của Mỹ, lão hóa bắt đầu sớm hơn dự kiến khi cơ thể bắt đầu chạm mốc 26 tuổi.

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