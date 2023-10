Mắt trở nên đỏ ngầu nguyên nhân là do đâu?

Đỏ mắt có thể do căng mắt tích tụ hoặc do kích ứng đơn giản. Khi bạn dụi mắt hoặc rửa mặt xà phòng có thể dính vào mắt và gây kích ứng nên có thể gây đỏ mắt tạm thời, hoặc dị ứng mắt do lạm dụng mỹ phẩm hoặc thuốc xịt cũng có thể gây đỏ mắt. Sử dụng điện thoại, laptop trong một thời gian dài không nghỉ ngơi cũng là một nguyên nhân.

Trong hầu hết các trường hợp, xung huyết nhẹ sẽ tự hồi phục khi được nghỉ ngơi đầy đủ nên hiếm khi dẫn đến các bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu diễn ra trong thời gian dài bạn cần nghi ngờ đó là các bệnh lý về mắt. Nếu tình trạng sung huyết trở thành mãn tính, thành mạch máu của mắt dày lên và mô kết mạc xung quanh mạch máu bị phù nề có thể khiến mắt bị đục nên tốt hơn là nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán.