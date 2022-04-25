Cách biến cơm nguội khô cứng trở nên dẻo và mềm như cơm mới nấu và loại bỏ mùi hôi của thịt heo

Dưới đây là một số mẹo nấu ăn hữu ích cần biết. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cách khử mùi tanh thịt lợn và làm mới cơm nguội trong nồi cơm điện.
- Củ cải giúp tiêu hóa tốt hơn khi nấu chín: Gợi ý món ăn từ loại củ 'thần thánh' này
- Chỉ cần 10 phút là có ngay món ăn ngon từ gà và bánh tráng
Cách ăn cơm nguội như cơm mới
Nếu bạn nấu cơm vào buổi sáng và để trong nồi đến chiều thì cơm có thể biến đổi theo thời gian và trở nên cứng hoặc có mùi. Nếu bạn thêm giấm trước khi nấu (1 muỗng cà phê trên 2 chén gạo), nó sẽ ngăn ngừa cơm trắng biến màu và tăng hương vị của cơm bằng cách thêm vị chua. Để ăn cơm nguội như cơm mới nấu, thì bạn đặt cơm nguội lên mép gạo đang nấu trước khi gạo chín 3 phút giúp cho cơm nguội có độ bóng mềm như cơm mới nấu.
Cách khử mùi hôi của thịt lợn
Điều quan trọng nhất để khử mùi hôi của thịt là loại bỏ máu. Ngay cả khi bạn chỉ cần lau sạch máu thì mùi hôi còn sót lại gần như biến mất. Nếu là thịt cục thì ngâm vào nước lạnh cho đến khi nước vẩn đục rồi lau sạch nước, nếu là thịt băm hoặc thịt xay thì dùng khăn giấy gói lại và ấn mạnh cho hết máu. Luộc thịt với tương giúp làm giảm mùi hôi hoặc dùng nước táo cũng khử mùi hôi và làm thịt mềm hơn
(Theo Chosun Woman)