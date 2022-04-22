Củ cải giúp tiêu hóa tốt hơn khi nấu chín: Gợi ý món ăn từ loại củ 'thần thánh' này

Món ăn truyền thống chứa đựng những kinh nghiệm và trí tuệ do ông cha ta tích lũy được. Các tài liệu đại diện của những năm tháng cũ có thể cho ta cái nhìn thoáng qua về sự khôn ngoan này là những cuốn sách của Gojori như 'Food Chanyo', 'Suunjapbang', 'Jeungbo Forest Economy' và 'Gyuhapchongseo'. Chính vì lý do này mà Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thực phẩm Truyền thống Hàn Quốc, Yoon Sook Ja, đã biên soạn tám công thức Gojo mô phỏng lại các công thức của tổ tiên đã để lại. Trong số đó có những món ăn truyền thống mà ai cũng có thể làm theo và những nguyên liệu trong đó đều được lựa chọn cẩn thận và đưa vào chế biến.

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Bạn có biết sách dạy nấu ăn bán chạy nhất ở Hàn Quốc vào khi nào không? Đó là vào đầu những năm 1900. Cuốn sách 'Bí quyết nấu ăn thời Joseon' được viết bởi Giáo sư Bang Shin Young thuộc Khoa Nội vụ tại Đại học Ewha Womans đã dài tới mức có tận 34 ấn bản đã được in trong hơn 45 năm. Chúng tôi đã tập hợp và giới thiệu các công thức nấu ăn của mình và trong số đó món đầu tiên được giới thiệu là 'Wakjeok' - một món ăn truyền thống của Hàn Quốc, dễ làm và dễ ăn dù cái tên còn xa lạ. Nhân đây tôi cũng muốn giới thiệu nó đến mọi người cùng làm theo và thưởng thức.