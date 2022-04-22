Củ cải giúp tiêu hóa tốt hơn khi nấu chín: Gợi ý món ăn từ loại củ 'thần thánh' này

Yoon Sook Ja - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thực phẩm Truyền thống Hàn Quốc, đã biên soạn tám công thức Gojo mô phỏng lại các công thức của tổ tiên đã để lại. Trong số đó có những món ăn truyền thống mà ai cũng có thể làm theo và những nguyên liệu trong đó đều được lựa chọn cẩn thận và đưa vào chế biến.
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Món ăn truyền thống chứa đựng những kinh nghiệm và trí tuệ do ông cha ta tích lũy được. Các tài liệu đại diện của những năm tháng cũ có thể cho ta cái nhìn thoáng qua về sự khôn ngoan này là những cuốn sách của Gojori như 'Food Chanyo', 'Suunjapbang', 'Jeungbo Forest Economy' và 'Gyuhapchongseo'. Chính vì lý do này mà Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thực phẩm Truyền thống Hàn Quốc, Yoon Sook Ja, đã biên soạn tám công thức Gojo mô phỏng lại các công thức của tổ tiên đã để lại. Trong số đó có những món ăn truyền thống mà ai cũng có thể làm theo và những nguyên liệu trong đó đều được lựa chọn cẩn thận và đưa vào chế biến.
Bạn có biết sách dạy nấu ăn bán chạy nhất ở Hàn Quốc vào khi nào không? Đó là vào đầu những năm 1900. Cuốn sách 'Bí quyết nấu ăn thời Joseon' được viết bởi Giáo sư Bang Shin Young thuộc Khoa Nội vụ tại Đại học Ewha Womans đã dài tới mức có tận 34 ấn bản đã được in trong hơn 45 năm. Chúng tôi đã tập hợp và giới thiệu các công thức nấu ăn của mình và trong số đó món đầu tiên được giới thiệu là 'Wakjeok' - một món ăn truyền thống của Hàn Quốc, dễ làm và dễ ăn dù cái tên còn xa lạ. Nhân đây tôi cũng muốn giới thiệu nó đến mọi người cùng làm theo và thưởng thức.
Nguyên liệu của món này là củ cải. Tổ tiên của chúng ta đã làm nhiều món ăn với củ cải và Wakkjeok là một trong số đó.
"Khi làm wakjeok, hãy đun sôi nước tương đã nêm gia vị trước, sau đó mới cho củ cải vào. Mùi đặc trưng của nước tương không còn nữa và hương vị cũng trở nên hấp dẫn hơn. Sau khi giảm lửa, đổ gia vị lên trên củ cải và đun khoảng 5 phút để gia vị ngấm đều và ngấm gia vị và củ cải trông rất đẹp mắt".
Nguyên liệu chuẩn bị:
- 280g củ cải
- 100g thịt bò
- 1 quả ớt xanh và đỏ
- 1 củ hành và hành lá
- 1 cốc nước
- 2 thìa nước tương
- 1 thìa muối vừng
Cách làm
- Rửa sạch củ cải và cắt thành từng miếng 1,5cm và dày 1cm.
- Thái thịt bò thành những miếng dày khoảng 0,3 cm.
- Ớt sau khi bỏ hạt cắt nhỏ thành khúc 0,7cm và cắt hành lá thành khúc dài 0,5cm.
- Cho nước tương vào nồi đun sôi, cho củ cải và thịt vào đun khoảng 10 phút rồi hạ lửa nhỏ đun thêm 5 phút.
- Cho ớt và hành lá vào, tắt bếp rắc muối vừng lên trên.
(Theo JoongAng)