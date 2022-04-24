Chỉ cần 10 phút là có ngay món ăn ngon từ gà và bánh tráng

Cho dầu vào chảo và đun nóng với lửa vừa, sau đó cho gà cuộn trong bánh tráng vào và chiên cho đến khi bề mặt bên ngoài trở nên vàng là hoàn thành. Bình thường 5 phút là đủ rồi. Tuy nhiên, có một điểm cần chú ý. Nếu cho gà chiên bánh tráng đã chuẩn bị vào một lần thì có thể dính vào nhau nên hãy bỏ vào chiên từng cái một. Gà rán sau khi hoàn thành có thể chấm với tương ớt hoặc tương cà, tùy theo sở thích bạn có thể dùng làm đồ nhắm hoặc đồ ăn vặt.

Nguyên liệu rất đơn giản, chỉ cần ức gà và bánh tráng là được. Ức gà có thể mua được dễ dàng ở chợ hay siêu thị. Dạo này ức gà cũng có nhiều loại khác nhau như thảo mộc, tỏi, hun khói tùy theo sở thích của bạn, sau khi làm sạch chỉ cần cắt thành miếng vừa ăn là được.

"Phải đặt thịt ức gà cắt thành miếng nhỏ trên miếng bánh tráng mềm và cuộn lại để thịt ức gà không rơi ra ngoài. Nếu bạn đặt nó sát nhau trên đĩa ngay khi chiên xong nó có thể bị dính vào nhau. Vì vậy nên để cách nhau một khoảng để không dính".

Nguyên liệu (2 phần):





3 miếng ức gà (330g)

15 miếng bánh tráng

Nước sốt:

Bột (1 muỗng lớn tinh bột, 2 muỗng lớn nước)

100 mL đường

100 mL giấm

1 muỗng nhỏ muối

40g ớt chuông

1 ớt đỏ

4 tép tỏi

40ml nước

Cách làm

1. Cắt thịt ức gà thành kích thước vừa ăn và chuẩn bị. Ướp gà với muối và tiêu để thịt có vị.

2. Bánh tráng được cắt làm đôi được ngâm trong nước ấm khoảng 5-10 giây và khi mềm thì lấy ra và trải ra đĩa.

3. Đặt ức gà đã chuẩn bị lên bánh tráng và cuộc lại.

4. Cho dầu vào chảo nông và đun nóng với lửa vừa.

5. Chiên đều trong khoảng 5 phút cho đến khi mặt ngoài của ức gà trở nên vàng.

6. Làm nước sốt. Cho 1 muỗng lớn tinh bột và 2 muỗng lớn nước vào một cái tô nhỏ và khuấy.

7. Cho ớt đỏ, ớt chuông, tỏi, nước đã loại bỏ hạt vào máy xay.

8. Cho đường, giấm, muối và ớt đã xay vào nồi và đun trong khoảng 3 phút.

9. Cuối cùng, cho tinh bột ở bước 6 vào, khuấy đều để đun lại một lúc nữa để hoàn thành nước sốt.

(Theo JoongAng)