Sự kết hợp hoàn hảo giữa cần tây thơm mềm và thịt bò

Mỗi năm khi mùa xuân đến, một cảnh tượng độc đáo xảy ra ở Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang. Mọi người từ khắp nơi trên đất nước đều đổ xô về đây đến mức không còn chỗ để đặt chân chỉ để nếm thử 'Cần tây của Cheongdo'. Đặc biệt là ở nơi trồng cần tây có thể nhìn thấy khung cảnh có rất nhiều người đang ăn cần tây chung với thịt lợn nướng. Tôi không thể quên sự kết hợp hương vị tuyệt vời giữa thịt và cần tây mà tôi được nếm trong chuyến đi đến Cheongdo vì vậy mỗi khi mùa xuân đến tôi không thể nào không nghĩ đến Cheongdo.

Một ngày của mẹ trôi qua thật nhanh nếu cứ dõi theo từng hành động của các con và Shin Hye Won cố gắng không bỏ bữa với tâm niệm 'mẹ ăn no để nuôi con tốt'. Vì vậy cần có một công thức đơn giản và nguyên liệu dễ tìm để chế biến món ăn một cách dễ dàng. Dưới đây là công thức một bữa ăn dễ dàng và tuyệt vời của mẹ tôi bao gồm các công thức nấu ăn được học tại trường ẩm thực Mỹ CIA và bí quyết mà bà đã trải nghiệm tại khách sạn.

Nhớ đến hương vị đó nên tôi đã tự nướng bụng heo ở nhà và ăn với cần tây. Tuy nhiên mỗi khi làm nó thì mùi dầu chiên ở khắp nhà nên tôi cũng không muốn nấu ăn thường xuyên. Trong trường hợp này tôi muốn gợi ý với mọi người món 'Thịt bò cuộn cần tây' với cách chế biến đơn giản chỉ cần cuộn thịt bò cắt lát mỏng chung với cần tây.

Mặc dù dạo này cần tây có quanh năm nhưng thân cây có thể trở nên cứng khi trái mùa khiến chúng khó có thể giữ được hương vị tốt nhất. Bình thường mùa rau cần tây có hương vị ngon nhất là vào cuối tháng 1 đến tháng 4. Vì vậy, cần tây là một nguyên liệu nhất định phải ăn trong mùa xuân vì độ giòn và thơm của nó. Phương pháp làm sạch thì rất đơn giản chỉ cần cắt bỏ phần dai của cuống sau đó cho giấm vào lượng nước vừa đủ ngập mùi tây rồi ngâm trong 10 phút. Rửa lại nhiều lần dưới vòi nước chảy vừa đủ để tẩy đi mùi giấm và để vào rổ cho khô.

Cắt rau cần tây dùng để cuộn thành đoạn dài 10cm rồi cuộn lại với thịt đã thái mỏng. Bạn có thể dùng thịt ức bò, thịt ba chỉ bò, hoặc thịt xông khói tùy theo sở thích của mình ngoài phần chân trước của thịt bò. Nếu bạn muốn mời khách, hãy làm trước và bảo quản trong tủ lạnh. Nó có thể được giữ trong một ngày hoặc lâu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

"Cho một ít dầu vào chảo chiên trên lửa vừa, sau đó cho rau cuộn thịt vào nấu cho đến khi vàng bên ngoài. Điều cần chú ý là bạn phải đặt mặt cuộn vào trước để cuộn không bị rời ra".

Nguyên liệu chuẩn bị:

Nguyên liệu (2 phần ăn)

150g rau cần tây

140g thịt bò

Ảnh minh họa: Internet

Nước tương sốt mù tạt:

2 muỗng canh nước tương

0,5 muỗng canh mù tạt

1 muỗng canh đường

1 muỗng canh giấm

3 muỗng canh nước

Cách làm:

1. Cắt bỏ phần già trên thân cần tây.

2. Cho lượng nước đủ ngập cần tây, thêm 1 thìa giấm và ngâm trong khoảng 10 phút.

3. Xả kỹ dưới vòi nước chảy nhiều lần và để ráo nước.

4. Trải thịt lên thớt và cho rau mùi tây cắt khúc dài 10cm vào cuộn lại.

5. Cho một ít dầu vào chảo, cho bò cuộn cần tây vào và nấu ở lửa vừa.

6. Lấy ra đĩa và ăn kèm với nước tương và sốt mù tạt.

(Theo JoongAng)