Tại sao nên ăn trứng luộc vào buổi sáng và 5 loại thực phẩm nên kết hợp với trứng

Thông tin Tom Brady (44 tuổi), một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Mỹ với mức lương hàng năm 50 triệu USD, luôn ăn trứng luộc vào buổi sáng đang thu hút sự chú ý của mọi người. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, sức mạnh của một người đàn ông trung niên bắt đầu từ quả trứng luộc. Lý do tại sao anh ta, người kiếm được 50 triệu USD một năm bao gồm cả các khoản ưu đãi, từ chối ăn thức ăn lành mạnh đắt tiền và chỉ ăn trứng luộc? Trứng luộc có tác dụng gì đối với sức khỏe ?

Sở dĩ trứng luộc rất tốt cho bữa sáng là vì chúng có nhiều chất dinh dưỡng và dễ ăn. Nếu bạn luộc một ít vào đêm hôm trước, bạn chỉ cần bóc chúng vào buổi sáng bận rộn. Giá trứng gần đây tăng nhiều nhưng vẫn rẻ so với thực phẩm đắt tiền của nước ngoài.

Một quả trứng chứa khoảng 7g protein, giàu vitamin A, D, E và các chất dinh dưỡng khác nhau như canxi. Giúp tăng cường sự trao đổi chất đặc biệt là trong khi bạn ngủ. Trứng luộc vào buổi sáng rất tốt cho việc giảm cân bằng cách duy trì cảm giác no và ngăn ngừa việc ăn quá nhiều vào bữa trưa.

Tom Brady vẫn duy trì được vóc dáng cường tráng dù đã ngoài 40 tuổivới việc uống một cốc nước ngay sau khi thức dậy lúc 6 giờ sáng và ăn sáng chủ yếu với trứng luộc, bơ và rau. Không ăn thực phẩm chế biến sẵn, gia vị,…. Anh ấy không thể ăn ức gà vào bổi sáng vì vậy anh ấy đã chọn trứng luộc để thay thế.

Kết hợp trứng luộc với thực phẩm gì?

Quả bơ

Ảnh minh họa: Internet

Tom Brady ăn một quả bơ với một quả trứng luộc vì nó rất giàu vitamin B2, B6, C mà trứng không có nên bơ là thực phẩm bù đắp những thiếu sót của món trứng luộc. Đây là những chất dinh dưỡng rất tốt để giảm mệt mỏi và cải thiện khả năng miễn dịch. Nó rất giàu vitamin E và ít đường nên bạn có thể giảm bớt nỗi lo tăng cân. Bơ cũng rất giàu axit béo không bão hòa và rất tốt cho việc duy trì máu và mạch máu khỏe mạnh. Đồng thời bơ cũng rất giàu kali giúp đào thải natri ra khỏi cơ thể.

Rong biển

Mặc dù không có trong thực đơn bữa sáng của Tom Brady nhưng rong biển là loại thực phẩm phổ biến xung quanh chúng ta, ăn kèm với trứng luộc cũng rất tốt. Rong biển với vị mặn sẽ giúp làm tăng thêm hương vị của trứng luộc. Trứng rất giàu vitamin B1 và ​​B2, rất tốt cho việc giảm mệt mỏi và tăng cường sức chịu đựng. Đặc biệt, rong biển rất giàu vitamin C, giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Rong biển cũng chứa nhiều protein nên có tác dụng bổ trợ cho với trứng luộc.

Cà chua

Với thành phần chính là Lycopene, ngăn chặn quá trình oxy hóa của các tế bào trong cơ thể, giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt và bệnh tim mạch, giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu. Có nhiều thành phần bảo vệ võng mạc mắt như lutein và zeaxanthin nên bạn có thể tăng hiệu quả của trứng gà. Cà chua có thể bổ sung vitamin A, B1, B2, C và axit folic mà trong trứng gà không có.

Táo

Ảnh minh họa: Internet

Axit ursolic trong táo giúp tăng cường cơ bắp và giảm viêm khi tập luyện. Nếu bạn ăn một quả trứng luộc sau đó thêm một quả táo sẽ giúp kích thích tiết dịch vị, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu, tốt cho nhu động ruột. Thành phần pectin giúp cải thiện nhu động ruột và trị táo bón hiệu quả. Chất xơ trong táo rất tốt để ngăn ngừa các bệnh về mạch máu như xơ cứng động mạch bằng cách thải cholesterol xấu tích tụ trong mạch máu ra ngoài cơ thể. Quercetin tăng cường chức năng phổi và bảo vệ phổi khỏi các chất ô nhiễm.

Nhiều loại rau

Ăn các loại rau để trong tủ lạnh với trứng luộc. Các loại rau về cơ bản rất giàu chất chống oxy hóa nên làm chậm quá trình lão hóa và giúp ngăn ngừa bệnh tật. Nó cũng rất giàu chất xơ, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, ngăn ngừa táo bón và giảm cân.

(Theo Kormedi)