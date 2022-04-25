4 loại thực phẩm ăn sống sẽ tốt hơn

Các chuyên gia nói: "Để giảm cân bạn ăn gì không quan trọng bằng việc bạn ăn như thế nào. Nhiều loại thực phẩm khi được nấu chín quá trình hấp thụ sẽ tăng lên vì thế khiến bạn dễ tăng cân".
Các chuyên gia nói: "Để giảm cân bạn ăn gì không quan trọng bằng việc bạn ăn như thế nào. Nhiều loại thực phẩm khi được nấu chín quá trình hấp thụ sẽ tăng lên vì thế khiến bạn dễ tăng cân".
Ngoài ra, một số thực phẩm có thể bị phá hủy các chất có trong nó khi chế biến. Về vấn đề này, dựa trên dữ liệu trên 'menshealth.com' chúng ta hãy tìm hiểu loại thực phẩm nào hiệu quả hơn khi ăn sống.
Hành tây
Hành tây có chứa các hợp chất lưu huỳnh cùng với chất chống oxy hóa có đặc tính chống ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn hành sống có tác dụng ngăn ngừa ung thư phổi và tuyến tiền liệt.
Các loại hạt
Mọi người có thể thích hương vị của các loại hạt rang. Tuy nhiên, một số chất dinh dưỡng bị giảm đi trong quá trình nấu nướng.
Lấy ví dụ như hạt điều. Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Mỹ, rang hạt điều làm tăng lượng calo và chất béo. Mặt khác, các chất dinh dưỡng như magie và sắt bị giảm xuống.
Ớt chuông đỏ
Một quả ớt chuông chỉ có 32 calo và chứa 150% lượng vitamin C cần thiết hàng ngày cho một người trưởng thành. Tuy nhiên, có nghiên cứu cho thấy vitamin C bị phá hủy khi đun ở nhiệt độ cao. Ăn ớt chuông đỏ sống cũng có thể ngăn ngừa chứng xơ cứng động mạch.
Rong biển
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng rong biển tươi được tạo thành từ 80-90% là nước. Rong biển cũng là một kho tàng chất diệp lục. Đặc biệt, nó rất giàu vitamin và khoáng chất hòa tan trong nước, dễ hấp thu vào máu, chứa nhiều sắt, canxi và i-ốt.
(Theo Kormedi)