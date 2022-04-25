4 loại thực phẩm ăn sống sẽ tốt hơn

Các chuyên gia nói: "Để giảm cân bạn ăn gì không quan trọng bằng việc bạn ăn như thế nào. Nhiều loại thực phẩm khi được nấu chín quá trình hấp thụ sẽ tăng lên vì thế khiến bạn dễ tăng cân".

Các chuyên gia nói: "Để giảm cân bạn ăn gì không quan trọng bằng việc bạn ăn như thế nào. Nhiều loại thực phẩm khi được nấu chín quá trình hấp thụ sẽ tăng lên vì thế khiến bạn dễ tăng cân".

Ngoài ra, một số thực phẩm có thể bị phá hủy các chất có trong nó khi chế biến. Về vấn đề này, dựa trên dữ liệu trên 'menshealth.com' chúng ta hãy tìm hiểu loại thực phẩm nào hiệu quả hơn khi ăn sống.

Hành tây

Ảnh minh họa: Internet

Hành tây có chứa các hợp chất lưu huỳnh cùng với chất chống oxy hóa có đặc tính chống ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn hành sống có tác dụng ngăn ngừa ung thư phổi và tuyến tiền liệt.

Các loại hạt

Ảnh minh họa: Internet

Mọi người có thể thích hương vị của các loại hạt rang. Tuy nhiên, một số chất dinh dưỡng bị giảm đi trong quá trình nấu nướng.

Lấy ví dụ như hạt điều. Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Mỹ, rang hạt điều làm tăng lượng calo và chất béo. Mặt khác, các chất dinh dưỡng như magie và sắt bị giảm xuống.

Ớt chuông đỏ

Ảnh minh họa: Internet

Một quả ớt chuông chỉ có 32 calo và chứa 150% lượng vitamin C cần thiết hàng ngày cho một người trưởng thành. Tuy nhiên, có nghiên cứu cho thấy vitamin C bị phá hủy khi đun ở nhiệt độ cao. Ăn ớt chuông đỏ sống cũng có thể ngăn ngừa chứng xơ cứng động mạch.

Rong biển

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng rong biển tươi được tạo thành từ 80-90% là nước. Rong biển cũng là một kho tàng chất diệp lục. Đặc biệt, nó rất giàu vitamin và khoáng chất hòa tan trong nước, dễ hấp thu vào máu, chứa nhiều sắt, canxi và i-ốt.

(Theo Kormedi)

Các loại thực phẩm nên ăn trong mùa lạnh hoặc những khi thay đổi tâm trạng Các chuyên gia cho biết mùa đông gây ra những thay đổi về mặt sinh học, chẳng hạn như kích thích cảm giác đói và tăng cảm giác thèm ăn các loại thực phẩm có hàm lượng calo cao. Người ta nói rằng đó là một 'đặc tính sinh học' ảnh hưởng đến thói quen ăn uống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-loai-thuc-pham-an-song-se-tot-hon-464510.html