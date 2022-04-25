Cách giúp tăng tuổi thọ chỉ với 11 phút đi bộ mỗi ngày

Một nghiên cứu cho thấy rằng đi bộ nhanh 11 phút mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ của bạn.

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Đài CNN của Mỹ vào ngày 6/4 đã đưa tin về kết quả một cuộc nghiên cứu của Khoa Y học Đại học Thể thao Na Uy. Họ đã thực hiện một phân tích tổng hợp của 9 nghiên cứu xem xét mối liên hệ giữa thời gian tập thể dục và tuổi thọ. Nghiên cứu có tổng cộng 44.370 người tham gai và được quan sát trong 4-14,5 năm.

Kết quả là, tập thể dục 35 phút hoặc hơn mỗi ngày là hiệu quả nhất để kéo dài tuổi thọ, nhưng chỉ cần đi bộ nhanh trong 11 phút vẫn có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Dù có ngồi ì bao lâu cũng không quan trọng, chỉ cần đi bộ 11 phút mỗi ngày.

Mặt khác, những người dành khoảng 2 phút mỗi ngày để tập thể dục có nguy cơ tử vong sớm cao hơn.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ đã tiến hành nghiên cứu dựa trên lượng vận động của đối tượng tham gia được kiểm chứng một cách khách quan thông qua máy theo dõi hoạt động.

Có thể thay thế 11 phút tập thể dục mỗi ngày bằng cách thực hiện 10-25 lần hít đất, 25-40 lần squat và 1 phút đứng squat liên tiếp. Bạn cũng có thể tập yoga hoặc khiêu vũ tại nhà.

Kết quả của nghiên cứu này đã được công bố trên Tạp chí 'British Journal of Sports Medicine'.

(Theo Chosun)

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