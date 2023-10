Cảm giác hô hấp khó khăn hơn sau khi nhiễm COVID-19 không phải ảo giác!

Hiện tại, các di chứng sau khi hồi phục hoàn toàn từ COVID-19 đang có rất nhiều triệu chứng khác nhau, do đó kết quả nghiên cứu vẫn chưa đủ. Đặc biệt, một số bệnh nhân được chữa khỏi phàn nàn về những di chứng nặng nề và một trong số đó là chứng khó thở. Ở một số bệnh nhân bị COVID-19 nặng chức năng phổi đã giảm xuống còn 50% so với nhóm cùng tuổi.

Bệnh phổi bao gồm viêm phổi và bệnh lao do các chất bên ngoài như máy tạo ẩm gây ra là một vấn đề lớn trong thời gian gần đây, bệnh phổi mô kẽ gây xơ hóa ở kẽ phổi không rõ lý do, và viêm phổi và bệnh lao do nhiễm trùng. Ngoài ra, các bệnh thần kinh cơ trong đó cơ không thể hoạt động bình thường do các bệnh bẩm sinh mà cơ tự teo cũng bao gồm các bệnh hiếm gặp bao gồm bệnh Lou Gehrig (Hội chứng xơ cứng teo cơ một bên), bệnh nhược cơ, bệnh teo cơ tủy sống và bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne. Vì các cơ bị giảm hoạt động tiếp tục cứng lại và việc thở trở nên khó khăn hơn nên việc điều trị là hoàn toàn cần thiết.

Rối loạn chức năng phổi gây khó thở được chia vào dạng bệnh phổi tắc nghẽn, đặc trưng bởi tình trạng khó thở do các vấn đề ở các mô phổi như phế nang và phế quản. Các bệnh tiêu biểu bao gồm hen suyễn, COPD, giãn phế quản, và các di chứng sau phẫu thuật phổi. Ngoài việc hút thuốc lá và tiếp xúc với các chất độc hại hoặc có thể do yếu tố di truyền.

Trong số đó, khó thở do hậu COVID chủ yếu biểu hiện ở một dạng bệnh phổi hạn chế kèm theo yếu cơ nhưng được biết nguyên nhân là do các dạng suy giảm chức năng hô hấp khác nhau như bệnh phổi tắc nghẽn và rối loạn trao đổi khí tại phổi là do các mô phổi như phế nang, phế quản bị tổn thương do COVID-9 cần phải tự điều trị hoặc phải nằm viện điều trị dài ngày.

Giáo sư Park Ji Hyeon thuộc Khoa Y học Phục hồi chức năng (Phục hồi chức năng Hô hấp) tại Bệnh viện Dongtan Sacred Heart thuộc Đại học Hallym cho biết "Nếu bạn bị khó thở hoặc có các triệu chứng giảm sức chịu đựng khi tập luyện so với trước khi nhiễm COVID-19 bạn nên cẩn trọng sự suy giảm chức năng phổi do hậu COVID, nếu mô phổi bị tổn thương nghiêm trọng cần được điều trị phục hồi để nó không trở nên tồi tệ hơn".

Đặc biệt, trong trường hợp khó hô hấp do hậu COVID, tổn thương mô phổi và yếu cơ do cách ly lâu ngày thường xảy ra cùng nhau. Do đó, để tăng hiệu quả điều trị, phải kết hợp điều trị tập luyện phục hồi chức năng để tăng sức cơ toàn thân và điều trị phục hồi chức năng hô hấp.

Giáo sư Park Ji Hyeon cho biết "Mọi người thở từ 12 đến 20 lần mỗi phút khi nằm yên hoặc hoạt động nhẹ. Số lần chúng ta thở là khoảng 8,5 triệu lần một năm và lượng oxy thu được sẽ được sử dụng để tạo năng lượng cho cơ thể. Tất cả các tế bào trong cơ thể chúng ta đều cần oxy, vì vậy nếu có vấn đề về hô hấp cơ thể sẽ bị ốm và không thể sinh hoạt bình thường. Vì vậy nếu bạn có vấn đề về hô hấp, đừng coi thường và nhất định phải nhờ đến sự chẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa".

(Theo Health in News)