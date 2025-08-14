Người mẹ 24 tuổi mất con ở tuần 30 vì tự ý chữa tiểu đường

Mới đây, bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chia sẻ về một trường hợp sản phụ mất con đáng tiếc.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 14/8, bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ vì lo sợ phải tiêm insulin và cho rằng chỉ cần ăn kiêng là đủ, thai phụ đã tự ý theo dõi tại nhà. Có thời điểm, chỉ số đường huyết sau ăn lên tới 10,6 mmol/L, cao hơn nhiều so với mức an toàn cho người bình thường (dưới 7,8 mmol/L), nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản là "ăn ít lại là được".

Đến tuần 30, người phụ nữ mệt mỏi và nôn nhiều. Ban đầu, cô nhầm tưởng là đau dạ dày nên không đi khám ngay. Vài giờ sau, khi các triệu chứng không thuyên giảm, cô mới đến Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bác sĩ phát hiện đường máu đã tăng lên 19,5 mmol/L, kèm tình trạng nhiễm toan ceton - một biến chứng cấp tính nguy hiểm của bệnh tiểu đường. Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi đã không còn tim thai.

Theo thông tin từ VietNamNet, nhiễm toan ceton ở thai phụ là cấp cứu nội tiết sản khoa với tỷ lệ tử vong thai nhi từ 9% đến hơn 30%, tùy nghiên cứu. Đáng lo ngại, nhiều thai phụ vẫn cho rằng đường huyết “không quá cao” là an toàn, nên bỏ qua những lần đường huyết sau ăn vượt ngưỡng.

Theo hướng dẫn của Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA) và Hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), đường huyết sau ăn 1 giờ nên dưới 7,8 mmol/L và sau ăn 2 giờ dưới 6,7 mmol/L. Nếu đường huyết thường xuyên vượt ngưỡng hoặc xuất hiện triệu chứng như mệt mỏi, buồn nôn, nôn, khát nước, tiểu nhiều, thở nhanh sâu, cần đến bệnh viện ngay lập tức.

Bác sĩ Tuấn nhấn mạnh: “Tiêm Insulin là phương pháp an toàn nhất để kiểm soát đái tháo đường thai kỳ, không gây hại cho thai nhi mà còn bảo vệ bé trước các biến chứng nguy hiểm”.

Qua vụ việc trên, bác sĩ cảnh báo đừng để những con số “tăng nhẹ” trên máy đo đường huyết khiến bạn chủ quan. Hãy tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, kiểm tra đường huyết đều đặn và đến viện ngay khi có dấu hiệu bất thường.

