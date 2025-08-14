Người mẹ 24 tuổi mất con ở tuần 30 vì tự ý chữa tiểu đường

Sức khỏe 14/08/2025 14:06

Mới đây, bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chia sẻ về một trường hợp sản phụ mất con đáng tiếc.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 14/8, bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ vì lo sợ phải tiêm insulin và cho rằng chỉ cần ăn kiêng là đủ, thai phụ đã tự ý theo dõi tại nhà. Có thời điểm, chỉ số đường huyết sau ăn lên tới 10,6 mmol/L, cao hơn nhiều so với mức an toàn cho người bình thường (dưới 7,8 mmol/L), nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản là "ăn ít lại là được".

Đến tuần 30, người phụ nữ mệt mỏi và nôn nhiều. Ban đầu, cô nhầm tưởng là đau dạ dày nên không đi khám ngay. Vài giờ sau, khi các triệu chứng không thuyên giảm, cô mới đến Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bác sĩ phát hiện đường máu đã tăng lên 19,5 mmol/L, kèm tình trạng nhiễm toan ceton - một biến chứng cấp tính nguy hiểm của bệnh tiểu đường. Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi đã không còn tim thai.

Người mẹ 24 tuổi mất con ở tuần 30 vì tự ý chữa tiểu đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VietNamNet, nhiễm toan ceton ở thai phụ là cấp cứu nội tiết sản khoa với tỷ lệ tử vong thai nhi từ 9% đến hơn 30%, tùy nghiên cứu. Đáng lo ngại, nhiều thai phụ vẫn cho rằng đường huyết “không quá cao” là an toàn, nên bỏ qua những lần đường huyết sau ăn vượt ngưỡng. 

Theo hướng dẫn của Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA) và Hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), đường huyết sau ăn 1 giờ nên dưới 7,8 mmol/L và sau ăn 2 giờ dưới 6,7 mmol/L. Nếu đường huyết thường xuyên vượt ngưỡng hoặc xuất hiện triệu chứng như mệt mỏi, buồn nôn, nôn, khát nước, tiểu nhiều, thở nhanh sâu, cần đến bệnh viện ngay lập tức.

Bác sĩ Tuấn nhấn mạnh: “Tiêm Insulin là phương pháp an toàn nhất để kiểm soát đái tháo đường thai kỳ, không gây hại cho thai nhi mà còn bảo vệ bé trước các biến chứng nguy hiểm”.

Qua vụ việc trên, bác sĩ cảnh báo đừng để những con số “tăng nhẹ” trên máy đo đường huyết khiến bạn chủ quan. Hãy tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, kiểm tra đường huyết đều đặn và đến viện ngay khi có dấu hiệu bất thường. 

Bỏng rát toàn thân, mù tạm thời vì silicon chống dột

Bỏng rát toàn thân, mù tạm thời vì silicon chống dột

Một người đàn ông 38 tuổi suýt mất mạng sau khi bị dòng nước mưa lẫn silicon chống dột trút thẳng xuống người trong lúc làm việc. Chỉ vài giờ sau, anh bỏng rát toàn thân, nổi bọng nước, mắt mù tạm thời và rơi vào tình trạng sốc phản vệ nguy kịch.

Xem thêm
Từ khóa:   thai chết lưu bệnh tiểu đường tin moi

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 15/8/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 15/8/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Người thân khóc nghẹn bên hiện trường nam sinh 20 tuổi tử vong ở Hà Nội

Người thân khóc nghẹn bên hiện trường nam sinh 20 tuổi tử vong ở Hà Nội

Đời sống 24 phút trước
Quyết bảo vệ tình yêu, cô gái dọn hẳn sang nhà “người yêu lớn tuổi” để rồi nhận cái kết đắng

Quyết bảo vệ tình yêu, cô gái dọn hẳn sang nhà “người yêu lớn tuổi” để rồi nhận cái kết đắng

Tâm sự 26 phút trước
Thiên thời địa lợi nhân hòa, Thần Tài chỉ tận mặt 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ trong 9 ngày tới, gom sạch tiền bạc thiên hạ, tay trái có Lộc, tay phải có Phúc

Thiên thời địa lợi nhân hòa, Thần Tài chỉ tận mặt 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ trong 9 ngày tới, gom sạch tiền bạc thiên hạ, tay trái có Lộc, tay phải có Phúc

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Thót tim cảnh tượng bé trai bị ô tô đâm ngã, cán trúng người khi đang chơi trên phố và cái kết

Thót tim cảnh tượng bé trai bị ô tô đâm ngã, cán trúng người khi đang chơi trên phố và cái kết

Video 46 phút trước
Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp nắm trọn cơ may, chốt đơn liên tục, làm ăn phát đạt, âm thanh giàu có vang vọng

Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp nắm trọn cơ may, chốt đơn liên tục, làm ăn phát đạt, âm thanh giàu có vang vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Clip: Nam thanh niên ném 3 bình nước suối 20 lít từ chung cư xuống đất khiến nhiều người chứng kiến khiếp vía

Clip: Nam thanh niên ném 3 bình nước suối 20 lít từ chung cư xuống đất khiến nhiều người chứng kiến khiếp vía

Video 1 giờ 26 phút trước
Hoa hậu nổi tiếng qua đời không rõ lý do chỉ sau 5 tháng kết hôn

Hoa hậu nổi tiếng qua đời không rõ lý do chỉ sau 5 tháng kết hôn

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Trần Quán Hy bị một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng kiện vì lý do này

Trần Quán Hy bị một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng kiện vì lý do này

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Ấm lòng khoảnh khắc cậu bé gặp và vui đùa với người mang trái tim của cha mình sau khi cha qua đời vì tai nạn nghiêm trọng

Ấm lòng khoảnh khắc cậu bé gặp và vui đùa với người mang trái tim của cha mình sau khi cha qua đời vì tai nạn nghiêm trọng

Video 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 14/8/2025, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, may mắn chạm ĐỈNH, LỘC LÁ xum xuê, mọi điều viên mãn, tương lai huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 14/8/2025, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, may mắn chạm ĐỈNH, LỘC LÁ xum xuê, mọi điều viên mãn, tương lai huy hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xét nghiệm tại nhà

Xét nghiệm tại nhà

Ninh Bình: Bé trai 5 tuổi nuốt móc dây chuyền bạc đeo tay phải nhập viện cấp cứu

Ninh Bình: Bé trai 5 tuổi nuốt móc dây chuyền bạc đeo tay phải nhập viện cấp cứu

Sản phụ mất con vì chọn ngày giờ đẹp để sinh mổ

Sản phụ mất con vì chọn ngày giờ đẹp để sinh mổ

Bỏng rát toàn thân, mù tạm thời vì silicon chống dột

Bỏng rát toàn thân, mù tạm thời vì silicon chống dột

Cùng nhau "lên đỉnh" để củng cố quan hệ vợ chồng

Cùng nhau "lên đỉnh" để củng cố quan hệ vợ chồng

Con gái đẻ rơi trên gác, mẹ hốt hoảng gọi cấp cứu: Nỗ lực cứu sống bé sơ sinh ngưng tim, ngưng thở

Con gái đẻ rơi trên gác, mẹ hốt hoảng gọi cấp cứu: Nỗ lực cứu sống bé sơ sinh ngưng tim, ngưng thở