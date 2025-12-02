Đau bụng kinh nên ăn gì và không nên ăn gì không phải chị em nào cũng biết?

Đau bụng kinh là những cơn đau nhói hoặc chuột rút ở vùng bụng dưới. Cơn đau có thể xảy ra trong hoặc ngay trước chu kỳ kinh nguyệt từ 1 - 3 ngày. Tùy theo cơ địa của từng người mà cơn đau bụng trong giai đoạn hành kinh sẽ diễn ra nhẹ nhàng hay dữ dội.

Thông thường chỉ là cảm giác đau nhói, âm ỉ và khó chịu một chút ở bụng. Nhưng cũng có trường hợp cơn đau diễn ra dồn dập, quặn thắt gây ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tình trạng đau bụng kinh có thể được cải thiện đáng kể nếu được bổ sung các loại thực phẩm phù hợp. Dưới đây là danh sách những loại thực phẩm mà bạn có thể thêm vào thực đơn.

Thực phẩm giàu omega-3: Các loại cá như cá hồi, cá ngừ giúp giảm viêm và thư giãn cơ trơn, nhờ đó hạn chế co thắt vùng bụng dưới. Khi kết hợp cùng thực phẩm giàu magie và canxi như rau xanh, sữa chua và các loại hạt, hiệu quả giảm đau sẽ rõ rệt hơn.

Thực phẩm giàu chất xơ: Yến mạch, trái cây và rau xanh giúp cải thiện tiêu hóa, giảm đầy hơi. Các loại gia vị ấm như gừng, nghệ cũng thúc đẩy lưu thông máu, giúp làm dịu cảm giác co rút khi dùng với nước ấm hoặc trà thảo mộc.

Ảnh minh họa: Internet

Uống đủ nước: Nước hỗ trợ cơ thể vận hành ổn định và giúp giảm co thắt tử cung. Uống nước ấm giúp thư giãn cơ bụng, giảm cảm giác nặng nề. Ngoài nước lọc, có thể bổ sung thêm nước dừa hoặc nước điện giải nhẹ để cân bằng khoáng chất.

Trái cây: Cam, dứa, kiwi, chuối là những lựa chọn tốt nhờ giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp giảm căng thẳng oxy hóa và bù nước cho cơ thể trong kỳ kinh.

Hải sản: Cá hồi, cá ngừ giàu omega-3 giúp hạn chế viêm và hỗ trợ cân bằng hormone. Chế biến đơn giản sẽ giúp dễ tiêu hóa và giảm khó chịu.

Gừng: Gừng có đặc tính chống viêm tự nhiên, giúp giảm căng thắt tử cung. Trà gừng hoặc các món ăn có gừng cũng hỗ trợ tiêu hóa và giảm buồn nôn.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại nước cần tránh khi đau bụng kinh

Bên cạnh thắc mắc đau bụng kinh nên uống gì, các chị em cũng nên biết những đồ uống cần tránh khi đang trong chu kỳ kinh như:

Nước ngọt có gas: Sử dụng nước ngọt trong những ngày kinh sẽ khiến đầy bụng, ăn không ngon miệng, ăn ít khiến cơ thể dễ bị suy nhược, mệt mỏi và dễ bị kiệt sức trước những cơn đau bụng kinh.

Đồ uống có caffeine: Caffeine sẽ khiến các triệu chứng tiền kinh nguyệt như đau vùng chậu, tức ngực và đau bụng dưới sẽ thêm nghiêm trọng, ngoài ra còn khiến chị em dễ bị tăng huyết áp, tăng nhịp tim, dễ rơi vào trạng thái lo âu căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Rượu bia: Nhóm nước chứa cồn sẽ tác động đến nội tiết tố trong cơ thể, làm thay đổi thời gian rụng trứng và khiến các cơn đau thắt tử cung nặng nề hơn. Ngoài ra rượu bia cũng làm rối loạn kinh nguyệt dẫn đến mãn kinh sớm.

Nước lạnh: Nước lạnh tuy có khả năng giải khát nhanh nhưng khi uống vào ngày hành kinh sẽ làm giảm tuần hoàn máu và máu kinh không ra ngoài cơ thể được. Đặc biệt là làm tử cung co thắt mạnh, cảm giác đau bụng dữ dội hơn, nên cần hạn chế uống nước lạnh trong những “ngày dâu”.