Bàng hoàng bé trai 2 tuổi bị chó nhà nuôi cắn nhiều vết trên mặt

Gia đình cho biết trẻ không may bị chó nhà tấn công, nhiều vết thương rách da vùng mặt phức tạp.

Theo thông tin từ VnExpress, bệnh nhi T.H.T.A. (2 tuổi, nặng 11kg) được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trong tình trạng có ba vết thương hở, rách nham nhở trên vùng mặt. Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ người nhà ghi nhận, khoảng 4 giờ trước nhập viện, trẻ chơi đùa với chó nhà (chó đã được chích ngừa dại). Khi trẻ nắm và kéo mạnh đuôi chó, con vật bất ngờ phản ứng, quay lại tấn công, cắn vào môi trên bên trái và vùng mặt trước tai bên phải của bé.

Người nhà hốt hoảng đưa trẻ đến trạm y tế gần nhà để cầm máu và băng vết thương, sau đó chuyển gấp vào Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố để xử trí chuyên sâu.

BS Minh Tiến cho biết, tại thời điểm nhập viện, trẻ tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Qua thăm khám ghi nhận, bệnh nhi bị hai vết cắn ở vùng trước tai bên phải và một vết ở môi trên bên trái các vết thương đang rỉ máu.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành rửa sạch vết thương, cầm máu và tiêm huyết thanh kháng dại quanh vết thương nhằm trung hòa vi rút và ngăn không cho vi rút xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương.

Bệnh nhi nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương nham nhở trên vùng mặt - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trẻ được tiêm vắc xin ngừa dại theo liệu trình, kèm huyết thanh kháng uốn ván, kháng sinh, thuốc giảm đau và theo dõi sát diễn tiến vết thương. Sau hai ngày điều trị, vết thương khô dần, sức khỏe và tâm lý của trẻ đang bình phục tốt. Trẻ sẽ tiếp tục được tiêm vắc xin phòng dại đúng lịch.

Từ trường hợp trên, BS Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, vùng mặt là vị trí cực kỳ nguy hiểm khi bị chó cắn do có nhiều dây thần kinh, thời gian vi rút dại di chuyển đến não nhanh hơn, khiến nguy cơ tử vong rất cao nếu không điều trị kịp thời.

Ông khuyến cáo, mọi trường hợp trẻ bị chó cắn – kể cả chó nhà, chó đã tiêm phòng hoặc vết thương nhỏ – đều phải đến cơ sở y tế để xử trí đúng phác đồ. “Một số trường hợp gần đây chủ quan không đi tiêm phòng sau khi bị chó cắn dẫn đến mắc bệnh dại. Khi phát bệnh, tỷ lệ tử vong gần như 100%” – BS Minh Tiến cảnh báo.

Thời gian qua, nhiều trường hợp bị chó tấn công gây thương tích nghiêm trọng đã xảy ra. Để ngăn chặn những tai nạn tương tự, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh, tuyệt đối không để trẻ chọc phá chó, kéo đuôi, ôm siết hoặc tiếp cận vật nuôi khi chúng đang ăn, ngủ hay bị kích động.

Chủ quan với vết thương lợn cắn, cậu bé 14 tuổi nguy kịch

Bị lợn cắn vào vùng đầu gối chân phải, cậu bé 14 tuổi chủ quan tự xử lý vết thương, dẫn tới nhiễm tụ cầu vàng gây viêm xương, áp xe cơ, viêm phổi.

