NÓNG: Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu siết chặt phòng dịch do virus Nipah

Bộ Y tế cho biết bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tỉ lệ tử vong cao, dao động 40-75% trong các đợt bùng phát trước đây.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản hỏa tốc gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, cơ sở y tế các bộ, ngành và Sở Y tế các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh do virus Nipah trước nguy cơ xâm nhập, trong bối cảnh Ấn Độ ghi nhận các ca mắc mới.

Hiện chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Virus lây truyền chủ yếu từ động vật sang người, qua tiếp xúc với thực phẩm, vật phẩm nhiễm virus, đồng thời có thể lây từ người sang người khi tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân.

Thời gian ủ bệnh khoảng 4-14 ngày. Người nhiễm virus thường có các triệu chứng như đau đầu, đau cơ, nôn, đau họng, sau đó có thể xuất hiện chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh, cho thấy viêm não cấp tính.

Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan đến việc chủ động phòng chống bệnh do virus Nipah - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, dựa vào hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27/12/2025 đến 26/1, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah, trong đó có 2 ca được xét nghiệm khẳng định tại một bệnh viện thuộc bang Tây Bengal.

Trước nguy cơ virus Nipah xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh, đặc biệt lưu ý những người mới trở về từ quốc gia đang có dịch trong vòng 14 ngày.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế, thực hiện cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định nhiễm virus Nipah.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới, tăng cường truyền thông để người dân không hoang mang, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh; phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ để kịp thời cách ly, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát lây nhiễm.