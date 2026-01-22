Vòng tránh thai của người phụ nữ U50 'đi lạc' vào bàng quang suốt 22 năm

Sức khỏe 22/01/2026 05:50

Người phụ nữ 45 tuổi nhập viện với các biểu hiện rối loạn tiểu tiện, bác sĩ kiểm tra phát hiện chiếc vòng tránh thai ở bàng quang.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 21/1, tin từ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa phẫu thuật can thiệp thành công cho bệnh nhân V.T.Đ (45 tuổi, ngụ xã Phong Hiệp) bị vòng tránh thai 'đi lạc' vào bàng quang.

Trước đó, ngày 14/1, bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện rối loạn tiểu tiện rõ rệt. Các bác sĩ chỉ định siêu âm và chụp X-quang. Kết quả cho thấy, một vòng tránh thai nằm trong bàng quang, trên bề mặt có nhiều sỏi bám.

Qua khai thác, bệnh nhân cho biết đã đặt vòng tránh thai khoảng 22 năm trước. Bà Đ từng đi kiểm tra và có lần lấy vòng nhưng không tìm thấy, được cho là vòng đã tự thoát ra ngoài. Cách đây khoảng 4-5 năm, bệnh nhân có triệu chứng tình trạng tiểu gắt, tiểu nhiều lần và tiểu ra máu nhưng đi nhiều cơ sở y tế kiểm tra nhưng không phát hiện ra.

Vòng tránh thai của người phụ nữ U50 'đi lạc' vào bàng quang suốt 22 năm - Ảnh 1
Vòng tránh thai được lấy ra ngoài - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, các bác sĩ phẫu thuật lấy vòng tránh thai cùng toàn bộ sỏi bám trong bàng quang bệnh nhân. Sau can thiệp, các triệu chứng chấm dứt, sức khỏe ổn định, bệnh nhân xuất viện sáng 21/1.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Quách Hữu Lợi, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa Cà Mau, vòng tránh thai di lệch vào bàng quang và tồn tại trong thời gian dài là tình huống hiếm gặp, dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý tiết niệu thông thường nếu chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng. Chẩn đoán hình ảnh đầy đủ có vai trò then chốt trong việc phát hiện đúng nguyên nhân bệnh.

