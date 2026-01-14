Bệnh nhân là ông V.Q.D. (sinh năm 1963), huấn luyện viên tại một sân cầu lông ở phường Bình Phú (TPHCM). Bệnh sử ghi nhận, vào chiều ngày 13/1, vị huấn luyện viên đến sân sinh hoạt bình thường cùng mọi người.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 14/10, BSCK2 Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, phục trách một trạm vệ tinh thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, cho biết ông và các cộng sự mới đây đã tiếp nhận cấp cứu một trường hợp tử vong thương tâm.

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, ê-kíp cấp cứu ghi nhận bệnh nhân có tiền căn tăng huyết áp, mạch, nhiệt độ, nhịp thở và chỉ số SpO2 (oxy trong máu) không thể ghi nhận được.

Sau khi chơi 1 set cầu lông, bệnh nhân than mệt, khó thở nên ra ngồi nghỉ khoảng 5 phút. Lúc này, người đàn ông đột ngột khó thở nhiều hơn, ngất xỉu, gọi không đáp ứng rồi diễn tiến ngưng tim. Những người có mặt tại sân đã tiến hành ép tim cho bệnh nhân và gọi cấp cứu 115.

Các nhân viên y tế đã tiến hành hồi sức tim phổi tích cực suốt 70 phút nhưng không thành công. Sau đó, thi thể của bệnh nhân đã được bàn giao cho công an địa phương để tiến hành xử lý theo quy định.

Trước trường hợp trên, vào cuối tháng 12/2025, một nam nhân viên văn phòng tên L.V.H. (32 tuổi, ngụ phường Bình Trưng, TPHCM) đang chơi cầu lông cũng bất ngờ cảm thấy choáng váng, khó thở, đau ngực dữ dội và mất ý thức nhanh chóng.

Bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Báo Dân trí, tại cơ sở y tế gần hiện trường, anh H. đã ngừng tuần hoàn, rối loạn nhịp thất, được hồi sinh tim phổi và kích hoạt báo động đỏ liên viện, chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bệnh nhân sau đó được chẩn đoán viêm cơ tim cấp, phải vừa hồi sức rối loạn nhịp thất, vừa can thiệp V-A ECMO (oxy hoá máu màng ngoài cơ thể phương thức động - tĩnh mạch). Trải qua 7 ngày can thiệp tích cực, bệnh nhân mới qua cơn nguy kịch.

Theo bác sĩ Tuệ, trong thực tế cấp cứu, ông gặp không ít người vận động thường xuyên, nhìn bề ngoài khỏe mạnh nhưng sau đó lại bất ngờ biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo, tập thể dục thể thao có nhiều lợi ích, nhưng không thay thế việc khám sức khỏe định kỳ. Do đó, người tập luyện thể dục thường xuyên và người trên 40 tuổi nên kiểm tra tim mạch định kỳ để kịp thời phát hiện các tình trạng bất thường để can thiệp.

"Nhiều bệnh tim mạch tiềm ẩn, không triệu chứng, chỉ phát hiện khi đã quá muộn. Đột tử không chừa người sống lành mạnh, nên người dân hãy chủ động kiểm tra sức khỏe để đảm bảo an toàn cho bản thân", bác sĩ Tuệ nhấn mạnh.