Đau lòng: Nam thanh niên tử vong nghi do đốt than sưởi ấm khi ngủ

Sức khỏe 10/01/2026 13:25

Ngày 10/1, Viện KSND khu vực 4 (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ tử vong nghi do đốt than để sưởi ấm trong phòng kín.

Theo thông tin từ VTC News, Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 4 cho biết vừa phối hợp với Công an TP Đà Nẵng, Công an xã Hòa Vang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ nam thanh niên tử vong nghi do đốt than để sưởi ấm trong phòng kín.

Vào khoảng 22h ngày 6/1, anh L.V.Tr. (SN 2000, trú thôn Hội Phước, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đốt một chậu than, sau đó đem vào phòng ngủ của mình, đóng kín các cửa rồi đi ngủ.

Đến 13h10 ngày 7/1, bà Lê Thị Nghĩ (mẹ Tr.) vào gọi con dậy thì phát hiện anh Tr. đã không còn thở. Gia đình nhanh chóng đưa Tr. đi cấp cứu nhưng qua kiểm tra, bác sĩ thông báo anh đã tử vong trước đó.

Sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ mẫu tro than, số lượng than còn lại để phục vụ công tác giám định và xác minh.

Đau lòng: Nam thanh niên tử vong nghi do đốt than sưởi ấm khi ngủ - Ảnh 1
Tàn tro than trong phòng ngủ - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, việc đốt than trong phòng ngủ chật hẹp, đóng kín cửa sẽ nhanh chóng làm cạn kiệt oxy và sinh ra khí CO gây ngộ độc. Khí CO không màu, không mùi, rất khó nhận biết, nhất là khi đang ngủ. Người hít phải khói than thường rơi dần vào trạng thái vô thức rồi tử vong, dẫn đến nhiều trường hợp thương tâm khi sưởi than trong phòng kín.

Quá trình nhiễm độc khí CO diễn ra rất nhanh. Khi nạn nhân bắt đầu cảm thấy "bất thường" cũng là lúc gần như không còn khả năng phản ứng, rồi lịm dần. Ngộ độc nặng có thể dẫn đến tử vong, còn trường hợp nhẹ cũng có nguy cơ gây tổn thương não khó hồi phục nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không đốt củi sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín vì phản ứng đốt cháy trong điều kiện thiếu oxy sẽ hình thành khí CO ngày càng nhiều. Sưởi ấm bằng than nguy hiểm hơn với người già và trẻ nhỏ, những người hệ hô hấp yếu, sức đề kháng kém. Đặt than trong nhà, phòng để sưởi cũng có thể gây hỏa hoạn, bỏng do cháy quần áo, chăn đệm.

Bé trai 4 tuổi nguy hiểm do muỗng gãy trong miệng, được cấp cứu kịp thời, lấy dị vật an toàn tại Bệnh viện Đà Nẵng.

