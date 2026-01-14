Tại thời điểm nhập viện, vùng bụng bệnh nhân xuất hiện nhiều vết bầm tím, tụ máu lan tỏa toàn bộ vùng bụng, chảy máu nhiều, không kiểm soát ở vùng mổ. Người bệnh có hiện tượng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, cho thấy tình trạng mất máu cấp.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào 23h ngày 11/1, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E tiếp nhận bệnh nhân nữ (49 tuổi, ở Quảng Ninh) trong tình trạng nguy kịch do biến chứng sau hút mỡ tại cơ sở thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Hà Nội.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu phối hợp cùng các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt để cấp cứu, can thiệp chuyên khoa cho người bệnh.

Sau khi thực hiện thủ thuật, người bệnh xuất hiện tình trạng choáng, máu chảy liên tục tại vùng hút mỡ và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm.

Hút mỡ tại spa tư nhân, người phụ nữ nguy kịch trong đêm - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, ThS.BSNT Lê Thị Nga, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt, Bệnh viện E, cho biết: “Hút mỡ là một phẫu thuật xâm lấn, không phải thủ thuật đơn giản như nhiều quảng cáo. Nếu thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện, không có hệ thống gây mê - hồi sức và bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ trực tiếp thực hiện, nguy cơ biến chứng nặng, đe dọa tính mạng rất cao".

Tụ máu, tụ dịch là biến chứng hay gặp nhất sau hút mỡ. Lượng dịch huyết thanh và máu ứ đọng trong khoang mỡ có thể gây kích ứng viêm, khi tồn đọng lâu gây nhiễm trùng.

Nặng hơn có thể xảy ra tắc mạch phổi, tắc mạch não, suy hô hấp… Đây là biến chứng nặng nề và nguy hiểm nhất có thể xảy ra khi thực hiện hút mỡ, đòi hỏi bác sĩ phải có chuyên môn sâu về thẩm mỹ và được thực hiện tại bệnh viện đa khoa có hệ thống gây mê và hồi sức.

BS Nga cho biết, phẫu thuật hút mỡ có thể được tiến hành dưới gây tê (nếu hút mỡ 1 vùng), gây mê toàn thân (hút mỡ từ 2 vùng trở lên). Vì thế, nguy cơ dị ứng thuốc gây tê có thể xảy ra, nhất là tại các cơ sở không được cấp phép, cơ sở vật chất và đội ngũ bác sĩ không đảm bảo sẽ tiềm ẩn nguy cơ rất lớn.

Theo các bác sĩ, nhu cầu làm đẹp đón Tết tăng cao. Nhiều spa, phòng khám tư nhân không phép đẩy mạnh quảng cáo hút mỡ "không đau, không rủi ro, chi phí rẻ" khiến nhiều người tin theo và lựa chọn thực hiện.

Trong khi đó, hút mỡ chỉ được phép thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế được cấp phép thực hiện kỹ thuật này để đảm bảo kiểm soát được nguy cơ biến chứng.

Vì thế, chị em khi đi làm đẹp cần đến các bệnh viện, cơ sở chuyên khoa thẩm mỹ được cấp phép.