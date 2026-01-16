Uống 2 cốc trà sữa mỗi ngày, cô gái 26 tuổi phải chạy thận 'lọc máu' suốt cả đời

Sức khỏe 16/01/2026

Bác sĩ Hong Yongxiang, chuyên gia thận học nổi tiếng tại Đài Bắc, công bố ca bệnh lâm sàng điển hình này hôm 15/1 nhằm cảnh báo về lối sống của giới trẻ hiện đại.

Theo thông tin từ VnExpress, nữ nhân viên văn phòng nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, phổi ngập nước gây khó thở dữ dội như đang đuối nước. Các kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ độc tố trong máu vượt ngưỡng báo động, buộc bác sĩ phải đặt nội khí quản và chỉ định chạy thận nhân tạo khẩn cấp để duy trì sự sống.

 

Trước khi biến cố xảy ra, Xiao Han nhận thấy gương mặt sưng phù suốt nửa năm nhưng chủ quan bỏ qua vì cho rằng đây là hệ quả của việc thức khuya chạy doanh số. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy cô mắc chứng viêm cầu thận mạn tính và có protein niệu (đạm niệu) từ nhiều năm trước nhưng không điều trị. Thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh cùng việc nạp lượng đường lớn mỗi ngày đóng vai trò như "giọt nước tràn ly", đẩy nhanh tốc độ thoái hóa cơ quan bài tiết vốn đã tổn thương.

Phân tích sâu hơn về cơ chế gây bệnh, bác sĩ Hong nhận định thói quen dùng đồ uống chứa hàm lượng siro fructose cao thay nước lọc là "thủ phạm" hàng đầu tàn phá thận. Quá trình chuyển hóa loại đường này sản sinh axit uric, chất này tác động lên các ống thận tương tự mảnh thủy tinh vỡ, gây viêm kẽ thận mạn tính, đồng thời gia tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường. Ông gọi "văn hóa trà sữa" tại Đài Loan là cơn ác mộng đối với sức khỏe thận của cộng đồng.

Bên cạnh đồ ngọt, chuyên gia y tế này chỉ ra bốn tác nhân nguy hại khác đang âm thầm triệt tiêu chức năng thận. Việc thức khuya thường xuyên làm đảo lộn đồng hồ sinh học, cản trở quy trình tự thải độc và điều hòa huyết áp về đêm. Chế độ ăn giàu natri, phốt pho từ thực phẩm chế biến sẵn hay việc tiêu thụ quá mức protein ở nhóm người tập thể hình cũng tạo áp lực lọc quá tải lên cầu thận. Đặc biệt, tình trạng lạm dụng thuốc giảm đau và thực phẩm chức năng không kê đơn làm sụt giảm đột ngột lưu lượng máu nuôi thận, dẫn đến những tổn thương thực thể khó phục hồi.

Uống 2 cốc trà sữa mỗi ngày, cô gái 26 tuổi phải chạy thận 'lọc máu' suốt cả đời - Ảnh 1
Xiao Han, nữ nhân viên văn phòng, suy kiệt chức năng thận và buộc phải lọc máu suốt đời sau thời gian dài uống hai ly trà sữa mỗi ngày để giải tỏa áp lực công việc

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cô gái Tiantian, 18 tuổi, người Trung Quốc có thói quen uống hai ly trà sữa mỗi ngày và lười vận động. Một ngày nọ, Tiantian bị hôn mê và ngay lập tức được đưa đi cấp cứu. Lúc này cô được chẩn đoán tăng đường huyết kết hợp với suy thận...

Đem thắc mắc “trà sữa có thật sự nguy hiểm với sức khỏe” đến hỏi bác sĩ dinh dưỡng Nguyễn Thị Hà (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), phóng viên Tiền Phong được giải đáp như sau: Trà sữa là loại thức uống chứa nhiều đường. Trong một kiểm nghiệm ngẫu nhiên, một cốc trà sữa size M có dung tích 480ml thì có chứa tới gần 100gr đường. Như vậy là quá nhiều đối với nhu cầu tiêu thụ của một người trưởng thành. Bởi vì theo các khuyến cáo dinh dưỡng thì trung bình mỗi ngày bạn nên kiểm soát lượng đường bổ sung không quá 50gr và tốt nhất là dưới 25gr. Nói cách khác, lượng đường trong một cốc trà sữa thường đã nhiều gấp đôi so với nhu cầu tiêu thụ hàng ngày của cơ thể. Trường hợp cô gái mỗi ngày uống hai cốc trà sữa, vậy kết quả suy thận, tiểu đường là không thể tránh khỏi.

Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình tiếp nhận bệnh nhân hoại tử lưng sau khi tự đắp lá trị mụn nhọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm.

