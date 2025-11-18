Chồng đột quỵ trong nhà vệ sinh, vợ vắt chanh vào miệng 'cầu may'

18/11/2025

Sáng 18/11, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu một bệnh viện ở TPHCM, ông và các cộng sự vừa tiếp tục cấp cứu một trường hợp nguy kịch tại nhà, nhưng gia đình thử cứu chữa bằng phương pháp phản khoa học.

Theo thông tin từ VietNamNet, ông H.V (43 tuổi, trú tại phường An Lạc, TPHCM), được người nhà gọi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nghi do đột quỵ. Theo gia đình, trước đó ông hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường. Sáng 17/11, như thường lệ, khi người thân chờ lâu, họ đã lên tầng kiểm tra và tá hỏa phát hiện ông gục trong nhà vệ sinh.

Gia đình lập tức gọi 115. Trong lúc chờ lực lượng cấp cứu đến, người vợ cuống cuồng vắt chanh vào miệng chồng với hy vọng "cầu may". 

Theo bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM), khi nhân viên cấp cứu tiếp cận, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng lơ mơ, chỉ còn đáp ứng với đau, liệt hoàn toàn nửa người trái và mất khả năng ngôn ngữ. Huyết áp đo được cực kỳ cao: 248/184 mmHg. Sau khi xử trí ban đầu, ê-kíp lập tức chuyển bệnh nhân đến bệnh viện để can thiệp khẩn cấp.

Kết quả CT não cho thấy ông V. bị xuất huyết não diện rộng. Bệnh nhân được đặt nội khí quản để bảo vệ đường thở và chuyển mổ cấp cứu ngay lập tức. Trong quá trình đặt ống nội khí quản, bác sĩ hút ra rất nhiều nước cốt chanh và cả cặn thuốc đọng trong họng. Nguyên nhân do người nhà cho bệnh nhân uống chanh, thuốc và chất lỏng tràn vào đường thở, làm người bệnh nguy kịch nhanh hơn. Sau một ngày cấp cứu, hiện bệnh nhân vẫn phải nằm hồi sức tích cực.

Khai thác thêm từ người nhà, bác sĩ được biết ông V. từng nhiều lần đi cấp cứu vì huyết áp cao. Mặc dù được kê thuốc điều trị, mỗi khi thấy khỏe lại ông thường bỏ thuốc. 

Bác sĩ nhấn mạnh đột quỵ không chừa bất kỳ ai, nhưng nhiều trường hợp có thể phòng tránh nếu uống thuốc đúng chỉ định và không xử trí sai trong lúc chờ cấp cứu.

Chồng đột quỵ trong nhà vệ sinh, vợ vắt chanh vào miệng 'cầu may' - Ảnh 1
Ảnh chụp CT cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não nặng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua trường hợp này, bác sĩ Tuệ khuyến cáo lại cộng đồng, việc tăng huyết áp ở người trẻ không hiếm và hoàn toàn có thể gây đột quỵ nặng chỉ vì bỏ thuốc.

Bên cạnh đó, khi bệnh nhân bất tỉnh, lơ mơ, yếu liệt, người nhà tuyệt đối không cho uống bất kỳ thứ gì, kể cả nước, thuốc hay vắt chanh. Hành động này rất dễ làm bệnh nhân sặc, tắc đường thở và khiến tình trạng nguy kịch hơn.

Thay vào đó, cần gọi cấp cứu 115 ngay, sau đó mở cửa nhà, dọn đường, theo dõi hô hấp tuần hoàn của bệnh nhân cho đến khi nhân viên y tế tới.

"Đột quỵ không chừa một ai, nhưng rất nhiều người đã có thể tránh được khi uống thuốc đều và không xử trí sai trong lúc chờ cấp cứu", bác sĩ chia sẻ.

Trước đó vài ngày, một người đàn ông 52 tuổi ở TPHCM cũng bất ngờ hôn mê tại nhà sau vài ngày có triệu chứng mệt. Thay vì gọi cấp cứu ngay, gia đình đã cố vắt chanh vào miệng với hy vọng bệnh nhân tỉnh lại. Nhưng việc này khiến người đàn ông khó thở nặng hơn, trì hoãn việc hồi sức cấp cứu.

Hậu quả là khi ê-kíp cấp cứu tiếp cận, bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở, phù não nặng do thiếu oxy kéo dài, không còn khả năng cứu chữa.

Vì sao phụ nữ dễ bị đột quỵ hơn nam giới?

Vì sao phụ nữ dễ bị đột quỵ hơn nam giới?

Đột quỵ đang trở thành gánh nặng sức khỏe toàn cầu và ngày càng trẻ hóa. Trong khi tỷ lệ mắc ở phụ nữ vượt nam giới, nhiều nguy cơ đặc thù như thai kỳ, thuốc tránh thai, mãn kinh hay những triệu chứng dễ bị bỏ sót khiến phụ nữ chịu thiệt thòi hơn trong phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị.

