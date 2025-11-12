Bàng hoàng người đàn ông vỡ nát mặt sau cú ngã trong thang máy

Người đàn ông 65 tuổi (ở Hà Nội) được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng chấn thương, vết thương phức tạp vùng hàm mặt sau một tai nạn lao động hy hữu.

Theo thông tin từ VTC News, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận người đàn ông 65 tuổi, Hà Nội trong tình trạng đa chấn thương nặng vùng hàm mặt sau tai nạn lao động hi hữu. Trong lúc làm việc, ông bước hụt xuống hố thang máy chở hàng, phần mặt va mạnh vào thành kim loại khi thang vẫn đang di chuyển.

Ông nhập viện với vết thương phức tạp chạy dài từ môi đến thái dương trái, gãy nát xương hàm trên, hàm dưới và gò má, khiến nửa khuôn mặt trái gần như “bửa đôi”.

Không chỉ tổn thương xương, ông còn bị đứt rời các cấu trúc quan trọng như gốc dây thần kinh số VII, ống tuyến nước bọt mang tai và ống lệ mũi - những bộ phận quyết định vận động, cảm xúc và chức năng sinh lý vùng mặt.

Trước tình trạng nguy cấp, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà - Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ chỉ đạo hội chẩn khẩn giữa nhiều chuyên khoa gây mê hồi sức, tim mạch lồng ngực và vi phẫu hàm mặt. Hội đồng thống nhất mổ cấp cứu ngay trong đêm để kiểm soát chảy máu, bảo tồn thần kinh và ngăn ngừa biến chứng lâu dài.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau tai nạn do bước hụt xuống hố thang máy - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ThS.BS Tô Tuấn Linh, thành viên ê-kíp mổ, ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ với 5 cuộc mổ được tiến hành đồng thời, trong đó 3 phẫu thuật vi phẫu tinh vi. Các bác sĩ kết hợp xương hàm bằng hệ thống nẹp vis chuyên dụng, cắt lọc và phục hồi cấu trúc khuôn mặt.

Dưới kính hiển vi phóng đại, ê-kíp vi phẫu nối lại dây thần kinh số VII ngay tại gốc xương chũm, đồng thời khâu nối ống tuyến nước bọt và ống lệ mũi trái – thao tác yêu cầu độ chính xác tuyệt đối.

Ca mổ diễn ra an toàn, lượng máu mất được kiểm soát. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, các cấu trúc thần kinh và tuyến được bảo tồn, mở ra cơ hội hồi phục toàn diện cả về chức năng vận động và thẩm mỹ.

PGS Hà cho biết, ngay cả tại các trung tâm y khoa hàng đầu thế giới, việc khâu nối vi phẫu đồng thời ba cấu trúc nhỏ như dây thần kinh mặt, ống tuyến nước bọt và ống lệ mũi trong một ca cấp cứu là vô cùng hiếm.

Thành công này khẳng định năng lực chuyên môn và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa của bệnh viện, đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của vi phẫu trong bảo tồn thần kinh, mạch máu và các ống tuyến vùng hàm mặt.

Theo các chuyên gia, nếu không được xử lý kịp thời, tổn thương dây thần kinh số VII có thể gây liệt mặt vĩnh viễn, mất khả năng biểu cảm, khó ăn uống và phát âm. Tắc ống tuyến lệ dẫn đến chảy nước mắt sống, viêm mủ túi lệ, thậm chí giảm thị lực; còn tổn thương tuyến nước bọt có thể gây dò, áp xe, biến dạng vùng má.

Chị N.T.T. (30 tuổi, Hà Nội) vừa hạ sinh con gái an toàn tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng huyết áp cao, tiền sản giật.

