Kết quả chụp CT cho thấy chị Ga-Yeong bị xuất huyết não - não thất phải, tụ máu lớn vùng thái dương - đỉnh phải, kèm dị dạng mạch máu não bẩm sinh (AVM). Đây là tình huống nguy hiểm, có thể cướp đi sinh mạng của cả người mẹ và thai nhi bất cứ lúc nào nếu không được can thiệp kịp thời.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Phú Quốc, chị Ga-Yeong Jo (37 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, mang thai 24 tuần) bất ngờ lên cơn co giật toàn thân, rơi vào hôn mê sâu. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc trong tình trạng nguy kịch: phải thở máy, đồng tử co nhỏ, huyết áp tăng cao và mạch nhanh.

Ê-kíp đa chuyên khoa gồm Ngoại Thần kinh, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực và Sản khoa được huy động khẩn cấp. Với bệnh nhân đang mang thai ở tuần 24, mọi liều thuốc, mọi thao tác đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi hầu hết các loại thuốc an thần, gây mê hay chống phù não đều có thể ảnh hưởng đến thai nhi.

“Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng co giật liên tục, nguy cơ tử vong gần như cận kề. Chúng tôi phải vừa hồi sức tích cực, vừa chạy đua với thời gian để chuẩn bị phẫu thuật, giành lại cơ hội sống cho cả hai mẹ con”, ThS.BS Hoàng Nguyễn Nhật Tân, khoa Ngoại Thần kinh, chia sẻ.

Ca mổ được tiến hành trong “thời gian vàng”. Các bác sĩ mở hộp sọ giảm áp, lấy khối máu tụ nội sọ để giải phóng chèn ép, bảo tồn mô não lành và ngăn tổn thương lan rộng. Song song, ê-kíp gây mê hồi sức kiểm soát chặt chẽ huyết áp, điện giải, đường máu, trong khi bác sĩ Sản khoa theo dõi liên tục nhịp tim thai và các chỉ số sống còn của em bé.

Bức ảnh gia đình chị Ga-Yeong Jo gửi cho bác sĩ Tân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin báo Dân trí, sau phẫu thuật, bệnh nhân được hồi sức tích cực trong khoa ICU. Những ngày đầu, áp lực vẫn “căng như dây đàn” bởi đội ngũ bác sĩ phải cùng lúc bảo vệ hai sinh mạng. Nhờ quy trình chặt chẽ và chính xác của Vinmec, sau vài ngày, bệnh nhân dần tỉnh lại, tự thở, ý thức cải thiện rõ rệt, huyết áp ổn định, thai nhi phát triển bình thường trong bụng mẹ.

Toàn bộ quy trình cấp cứu, phẫu thuật và hồi sức đều được thực hiện ngay tại Vinmec Phú Quốc. Nếu phải chuyển vào đất liền, nguy cơ tử vong của cả mẹ và con sẽ tăng. Thành công của ca mổ vì vậy mang ý nghĩa như một “phép màu giữa đảo Ngọc”.

Sau thời gian hồi phục, chị Ga-Yeong được xuất viện và trở về Hàn Quốc. Đến tháng 4, chị sinh con an toàn. Trong bức thư gửi bác sĩ Hoàng Nguyễn Nhật Tân, chị viết: “Tôi đã sinh em bé thuận lợi, đi lại bình thường và có thể gõ bàn phím bằng cả hai tay. Các bác sĩ tại Hàn Quốc nói việc tôi có thể sống sót là một điều kỳ diệu”.

Bức thư cùng tấm ảnh hai mẹ con chị Ga-Yeong khỏe mạnh gửi sang Việt Nam khiến ê-kíp Vinmec Phú Quốc xúc động.

“Lời cảm ơn của bệnh nhân là phần thưởng vô giá cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi,” bác sĩ Tân chia sẻ.