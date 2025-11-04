Giành lại sự sống cho sản phụ Hàn Quốc bị xuất huyết não nặng ở Phú Quốc

Sức khỏe 04/11/2025 11:10

Ca cấp cứu đặc biệt được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc đã giúp bảo toàn tính mạng cho cả mẹ và con thai phụ người Hàn Quốc, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong năng lực y tế chuyên sâu của tuyến đảo xa.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Phú Quốc, chị Ga-Yeong Jo (37 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, mang thai 24 tuần) bất ngờ lên cơn co giật toàn thân, rơi vào hôn mê sâu. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc trong tình trạng nguy kịch: phải thở máy, đồng tử co nhỏ, huyết áp tăng cao và mạch nhanh.

Kết quả chụp CT cho thấy chị Ga-Yeong bị xuất huyết não - não thất phải, tụ máu lớn vùng thái dương - đỉnh phải, kèm dị dạng mạch máu não bẩm sinh (AVM). Đây là tình huống nguy hiểm, có thể cướp đi sinh mạng của cả người mẹ và thai nhi bất cứ lúc nào nếu không được can thiệp kịp thời.

“Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng co giật liên tục, nguy cơ tử vong gần như cận kề. Chúng tôi phải vừa hồi sức tích cực, vừa chạy đua với thời gian để chuẩn bị phẫu thuật, giành lại cơ hội sống cho cả hai mẹ con”, ThS.BS Hoàng Nguyễn Nhật Tân, khoa Ngoại Thần kinh, chia sẻ.

Giành lại sự sống cho sản phụ Hàn Quốc bị xuất huyết não nặng ở Phú Quốc - Ảnh 1
Các bác sĩ can thiệp kịp thời cho sản phụ - Ảnh: Báo Nhân Dân

Ê-kíp đa chuyên khoa gồm Ngoại Thần kinh, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực và Sản khoa được huy động khẩn cấp. Với bệnh nhân đang mang thai ở tuần 24, mọi liều thuốc, mọi thao tác đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi hầu hết các loại thuốc an thần, gây mê hay chống phù não đều có thể ảnh hưởng đến thai nhi.

Ca mổ được tiến hành trong “thời gian vàng”. Các bác sĩ mở hộp sọ giảm áp, lấy khối máu tụ nội sọ để giải phóng chèn ép, bảo tồn mô não lành và ngăn tổn thương lan rộng. Song song, ê-kíp gây mê hồi sức kiểm soát chặt chẽ huyết áp, điện giải, đường máu, trong khi bác sĩ Sản khoa theo dõi liên tục nhịp tim thai và các chỉ số sống còn của em bé.

Giành lại sự sống cho sản phụ Hàn Quốc bị xuất huyết não nặng ở Phú Quốc - Ảnh 2
Bức ảnh gia đình chị Ga-Yeong Jo gửi cho bác sĩ Tân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin báo Dân trí, sau phẫu thuật, bệnh nhân được hồi sức tích cực trong khoa ICU. Những ngày đầu, áp lực vẫn “căng như dây đàn” bởi đội ngũ bác sĩ phải cùng lúc bảo vệ hai sinh mạng. Nhờ quy trình chặt chẽ và chính xác của Vinmec, sau vài ngày, bệnh nhân dần tỉnh lại, tự thở, ý thức cải thiện rõ rệt, huyết áp ổn định, thai nhi phát triển bình thường trong bụng mẹ.

Toàn bộ quy trình cấp cứu, phẫu thuật và hồi sức đều được thực hiện ngay tại Vinmec Phú Quốc. Nếu phải chuyển vào đất liền, nguy cơ tử vong của cả mẹ và con sẽ tăng. Thành công của ca mổ vì vậy mang ý nghĩa như một “phép màu giữa đảo Ngọc”.

Sau thời gian hồi phục, chị Ga-Yeong được xuất viện và trở về Hàn Quốc. Đến tháng 4, chị sinh con an toàn. Trong bức thư gửi bác sĩ Hoàng Nguyễn Nhật Tân, chị viết: “Tôi đã sinh em bé thuận lợi, đi lại bình thường và có thể gõ bàn phím bằng cả hai tay. Các bác sĩ tại Hàn Quốc nói việc tôi có thể sống sót là một điều kỳ diệu”.

Bức thư cùng tấm ảnh hai mẹ con chị Ga-Yeong khỏe mạnh gửi sang Việt Nam khiến ê-kíp Vinmec Phú Quốc xúc động.

“Lời cảm ơn của bệnh nhân là phần thưởng vô giá cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi,” bác sĩ Tân chia sẻ.

Xe bánh bao đổ, bé trai bị nước sôi đổ vào người bỏng 50% cơ thể

Xe bánh bao đổ, bé trai bị nước sôi đổ vào người bỏng 50% cơ thể

Ngày 31/10, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, thời gian qua nơi này đã tiếp nhận điều trị một trường hợp bệnh nhân bị bỏng thương tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   xuất huyết não nặng sản phụ xuất huyết não tin moi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Đời sống 22 phút trước
Nước mật ong chanh gừng, món đồ uống tốt cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên tránh xa

Nước mật ong chanh gừng, món đồ uống tốt cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên tránh xa

Dinh dưỡng 29 phút trước
Giành lại sự sống cho sản phụ Hàn Quốc bị xuất huyết não nặng ở Phú Quốc

Giành lại sự sống cho sản phụ Hàn Quốc bị xuất huyết não nặng ở Phú Quốc

Sức khỏe 48 phút trước
Công an vào cuộc vụ tài xế bị đánh bất tỉnh vì nhắc ô tô đỗ chiếm lối đi

Công an vào cuộc vụ tài xế bị đánh bất tỉnh vì nhắc ô tô đỗ chiếm lối đi

Đời sống 53 phút trước
Chuột sa chĩnh gạo, 3 con giáp chuyển mình thành triệu phú trong các ngày 4, 5, 6 và 7/11 dương lịch, cục tiền lớn rơi trúng người, dễ làm nên đại sự

Chuột sa chĩnh gạo, 3 con giáp chuyển mình thành triệu phú trong các ngày 4, 5, 6 và 7/11 dương lịch, cục tiền lớn rơi trúng người, dễ làm nên đại sự

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Chuông vàng đã điểm, 3 con giáp thay phiên nhau gánh vàng về nhà vào đúng 5 giờ sáng ngày 5/11/2025, vận mệnh rực sáng, ngồi yên cũng có tiền tiêu xài

Chuông vàng đã điểm, 3 con giáp thay phiên nhau gánh vàng về nhà vào đúng 5 giờ sáng ngày 5/11/2025, vận mệnh rực sáng, ngồi yên cũng có tiền tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
3 con giáp hết Tam Tai cuộc đời lên hương, bước ra ngoài là có tiền, tài lộc vào nhà tới tấp sau ngày 4/11/2025

3 con giáp hết Tam Tai cuộc đời lên hương, bước ra ngoài là có tiền, tài lộc vào nhà tới tấp sau ngày 4/11/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Trong các ngày 4, 5, 6, 7 tháng 11, 3 con giáp Tài Lộc vô biên, hốt sạch Lộc Trời, bất ngờ chuyển vận đỏ, rộng đường thăng tiến

Trong các ngày 4, 5, 6, 7 tháng 11, 3 con giáp Tài Lộc vô biên, hốt sạch Lộc Trời, bất ngờ chuyển vận đỏ, rộng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Vì sao gọi Chung Hán Lương là 'người đàn ông không tuổi' của làng giải trí Trung Quốc?

Vì sao gọi Chung Hán Lương là 'người đàn ông không tuổi' của làng giải trí Trung Quốc?

Sao quốc tế 3 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/11/2025, 3 con giáp công việc hanh thông, Tài Lộc rực rỡ, tiền vàng ào ào chảy vào nhà, tiêu mãi không hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/11/2025, 3 con giáp công việc hanh thông, Tài Lộc rực rỡ, tiền vàng ào ào chảy vào nhà, tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai bất ngờ của chủ ô tô khi phát hiện thi thể cô gái trong cốp xe

Lời khai bất ngờ của chủ ô tô khi phát hiện thi thể cô gái trong cốp xe

Hình ảnh không ai ngờ của Hoài Linh, tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Hình ảnh không ai ngờ của Hoài Linh, tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Bàng hoàng nam sinh viên nghi nhảy cầu sau khi bị lừa 200 triệu đồng

Bàng hoàng nam sinh viên nghi nhảy cầu sau khi bị lừa 200 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ thẩm mỹ David Bùi chia sẻ bí quyết giữ lửa hôn nhân ở tuổi 40+

Bác sĩ thẩm mỹ David Bùi chia sẻ bí quyết giữ lửa hôn nhân ở tuổi 40+

Xe bánh bao đổ, bé trai bị nước sôi đổ vào người bỏng 50% cơ thể

Xe bánh bao đổ, bé trai bị nước sôi đổ vào người bỏng 50% cơ thể

Gen Z và hành trình “giải nhiệt” tâm hồn: Khi chill là cách giảm căng thẳng, yêu lại cuộc sống

Gen Z và hành trình “giải nhiệt” tâm hồn: Khi chill là cách giảm căng thẳng, yêu lại cuộc sống

Mỗi ngày hít 240 đến 320 quả bóng cười, hai vợ chồng trẻ bị liệt và tổn thương tủy sống

Mỗi ngày hít 240 đến 320 quả bóng cười, hai vợ chồng trẻ bị liệt và tổn thương tủy sống

Bị chó nhà cắn nát tay, người phụ nữ 63 tuổi nhập viện nguy kịch

Bị chó nhà cắn nát tay, người phụ nữ 63 tuổi nhập viện nguy kịch

Cảnh báo: Trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì mẹ cho ăn cơm

Cảnh báo: Trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì mẹ cho ăn cơm