Xe bánh bao đổ, bé trai bị nước sôi đổ vào người bỏng 50% cơ thể

Ngày 31/10, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, thời gian qua nơi này đã tiếp nhận điều trị một trường hợp bệnh nhân bị bỏng thương tâm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, bệnh nhân là bé A. (7 tuổi), nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng. Khai thác bệnh sử, tai nạn xảy ra với bé khi chiếc xe bán bánh bao của gia đình bị đổ, làm nồi nước sôi trên xe đổ vào người bệnh nhi.

Thời điểm vào viện cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bé bỏng độ 3-4 hơn 50% diện tích cơ thể, nhiễm trùng huyết, chèn ép khoang do bỏng, tình trạng rất nguy kịch.

Đội ngũ bác sĩ khoa Bỏng - Chỉnh trực cùng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã khẩn trương hồi sức chống sốc, rạch giải áp bỏng, cắt lọc vùng mô hoại tử, điều trị kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng cho bệnh nhi.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ, sau gần 2 tháng điều trị kiên trì, em đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, được ghép da che phủ vùng bị bỏng và xuất viện an toàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, BS.CKI Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Phó Trưởng Khoa Bỏng chỉnh trực và Khoa Hồi sức tích cực Chống độc cho biết: "Bỏng nước sôi là tai nạn sinh hoạt thường gặp nhưng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Phòng ngừa luôn là cách bảo vệ tốt nhất cho con".

Bác sĩ Ngà cảnh báo, các bậc phụ huynh tuyệt đối không để trẻ lại gần bếp núc, nồi nước sôi hay bếp gas khi đang nấu nướng. Các vật dụng nguy hiểm cần đặt cao hoặc khóa chặt, đồng thời luôn giám sát trẻ và dạy các em nhận biết nguy hiểm để tránh xa khu vực nấu ăn.

Khi xảy ra tai nạn bỏng, cần xử trí đúng cách ngay lập tức. Trước tiên, làm mát vùng bỏng bằng nước sạch, mát trong 10-20 phút. Tuyệt đối không bôi kem, dầu, kem đánh răng hay thuốc dân gian lên vết thương vì có thể gây nhiễm trùng. Sau đó che phủ bằng gạc sạch và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được điều trị kịp thời.

