NÓNG: Vaccine phòng virus HPV sẽ đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2026

Theo thông tin từ báo Pháp luật Plus, vào năm 2026, vaccine Rota sẽ được triển khai miễn phí trên toàn quốc, mỗi trẻ em được uống hai liều. Vaccine phòng virus HPV cũng sẽ được tiêm miễn phí vào năm 2026 và vaccine phế cầu cũng sẽ được tiêm miễn phí theo lộ trình mở rộng dần từ 2025.

Thực tế triển khai, giai đoạn 2023 - 2024, vaccine Rota đã được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí. Đến năm 2026, vaccine này sẽ được triển khai trên toàn quốc, bảo đảm trẻ em tại tất cả các tỉnh, thành phố được uống 2 liều miễn phí.

Theo Ths Hoàng Hồng Mai, lộ trình đưa vaccine mới vào Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 được quy định trong Nghị quyết 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ.

Cũng trong năm 2025, Chương trình sẽ triển khai tiêm vaccine phế cầu miễn phí theo lộ trình mở rộng dần tại các tỉnh, thành, do chi phí vaccine này hiện nay đang cao.

Đối với vaccine phòng ung thư cổ tử cung, Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đang trong quá trình đưa vaccine phòng virus HPV ở người vào tiêm miễn phí. Vaccine này vừa dự phòng bệnh ung thư cổ tử cung, vừa phòng một số bệnh lý như sùi mào gà ở trẻ nam.

Theo lộ trình của Nghị quyết 104/NQ-CP, vaccine phòng virus HPV sẽ được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2026. Năm 2030, vaccine cúm mùa cũng sẽ được triển khai tiêm miễn phí trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.



Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, ở góc độ chuyên môn và có thời gian dài gắn bó với Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia chia sẻ, việc triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã làm thay đổi cơ cấu bệnh tật ở trẻ dưới 5 tuổi và dưới 1 tuổi ở nước ta, khi tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm như bạch hầu, ho gà, sởi… ở trẻ đã giảm hàng trăm đến hàng nghìn lần.

Hiện nay, Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã trở thành một phần của đời sống người dân. Qua thực tế công tác tại các địa phương, Ths Mai cũng cho biết, chỉ ở những thành phố lớn, phụ huynh mới lựa chọn tiêm chủng dịch vụ cho trẻ, trong khi tại các tỉnh gần Hà Nội như Ninh Bình, Hà Nam (cũ), Nam Định (cũ), nhất là ở các tỉnh miền núi như Hà Giang (cũ), Cao Bằng, hầu như 100% trẻ em đều được đưa đi tiêm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Tỷ lệ tiêm chủng dịch vụ tại các tỉnh này rất thấp.

Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia được triển khai trên toàn quốc từ năm 1985. Sau gần 40 năm, chương trình đã đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ thường xuyên đạt trên 90%. Việt Nam thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000 và loại trừ uốn ván sơ sinh vào năm 2005.

Hiện nay, Chương trình tiêm chủng mở rộng đang cung cấp miễn phí 12 loại vaccine phòng 11 bệnh truyền nhiễm phổ biến cho trẻ em và phụ nữ có thai.