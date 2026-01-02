Cứ ngỡ chồng để lại khoản tiết kiệm cho vợ con, ai ngờ 10 triệu mỗi tháng lại dẫn tôi đến một gia đình bí mật khác của anh

Tâm sự 02/01/2026 16:48

Chồng mất sớm đã 4 tháng nhưng mỗi tháng tôi đều nhận được một phong bì, trong đó có số tiền 10 triệu. Tên người gửi là chồng tôi, còn có địa chỉ rõ ràng. Tôi cứ tưởng có sự nhầm lẫn nhưng giao hàng khẳng định tên người gửi và địa chỉ hoàn toàn đúng.

Tôi và chồng lấy nhau được 8 năm, có một trai một gái. Chồng tôi là kiểu đàn ông vì sự nghiệp, nên thường không có nhiều thời gian cho vợ con. Nhưng tôi luôn hiểu cho anh, tôi còn sẵn sàng ở nhà chăm con để anh yên tâm đi làm.

Nhiều người xung quanh tôi thường khuyên tôi nên có một công việc riêng, đừng phụ thuộc tài chính vào chồng. Bởi đàn ông có vợ chỉ biết ở nhà thường dễ chán gia đình, thậm chí là ngoại tình. Nhưng lúc ấy tôi chẳng nghe, đến giờ mới thấy mình ngu dại. 8 năm sống với nhau, tôi hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. 

Tai họa ập đến gia đình tôi 5 tháng trước, chồng tôi đột ngột qua đời vì tai nạn. Biến cố đến quá nhanh khiến tôi không kịp chuẩn bị cho nỗi đau mất chồng quá lớn này. Sau ngày chồng mất, mẹ con tôi nhận được số tiền bồi thường từ bảo hiểm. Tôi sau đó đi làm lại với đồng lương thấp, cuộc sống cũng chật vật hơn.

Cứ ngỡ chồng để lại khoản tiết kiệm cho vợ con, ai ngờ 10 triệu mỗi tháng lại dẫn tôi đến một gia đình bí mật khác của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng lạ lùng thay, chồng mất sớm đã 4 tháng nhưng mỗi tháng tôi đều nhận được một phong bì, trong đó có số tiền 10 triệu. Tên người gửi là chồng tôi, còn có địa chỉ rõ ràng. Tôi cứ tưởng có sự nhầm lẫn nhưng giao hàng khẳng định tên người gửi và địa chỉ hoàn toàn đúng. Dù có số điện thoại người gửi tôi cũng không gọi được.

Số tiền 20 triệu mỗi tháng có thể giúp mẹ con tôi rất nhiều, tôi thật muốn biết ai có lòng tốt giúp chúng tôi. Đến tháng vừa rồi, tôi xin địa chỉ người gửi hàng, thì đó là một khu chung cư sang xịn. Người gửi tiền cho mẹ con tôi ở đây sao? Tôi bèn dùng một số khác để gọi cho người đó, rồi mạo danh là nhân viên gửi quà tặng đang chờ trước cửa.

Tôi thấy một người phụ nữ đi xuống, khi tôi thử gọi thì đúng là cô ấy bắt máy. Nhưng khi nhìn thấy tôi, cô ấy sững người rồi muốn bỏ chạy.

Sau một hồi giằng co thì chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau. Cô ấy vừa khóc vừa nói rằng từng qua lại với chồng tôi. Chồng tôi bỏ tiền mở cửa hàng, mua chung cư cho cô ấy ở. Nhưng từ ngày chồng tôi mất, cô ấy lúc nào cũng thấy bị dằn vặt, tội lỗi nên muốn gửi tiền bù đắp cho mẹ con tôi, coi như chuộc tội, cũng là thay chồng tôi chăm sóc gia đình.

Khi biết sự thật về người chồng mất sớm của mình, tôi hận anh thấu xương tủy. Nhưng thực tế thì tôi đang cần tiền để nuôi con và nhân tình của chồng hứa sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình. Nếu tôi nhận sự giúp đỡ của cô ta liệu có phải là hạ mình không? Rốt cuộc tôi nên làm gì đây?

 

Tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng vì tiếng nước chảy, tôi nghẹn ngào thấy chồng đang âm thầm làm việc này để vợ bớt khổ

Tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng vì tiếng nước chảy, tôi nghẹn ngào thấy chồng đang âm thầm làm việc này để vợ bớt khổ

Cha mẹ chồng thì lại ở xa, dù ông bà muốn em về quê chồng để phụ chăm sóc nhưng chồng em không muốn. Anh ấy muốn em với con ở bên để tiện chăm sóc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau đêm nay, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Gia đình Tấn Beo phản hồi vụ không mời Tấn Bo dự lễ cưới cháu trai

Gia đình Tấn Beo phản hồi vụ không mời Tấn Bo dự lễ cưới cháu trai

Hậu trường 3 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Sau đêm nay, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Vừa trao 20 cây vàng trước mặt quan khách, đám cưới xong mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại với lý do khiến tôi 'cứng họng

Vừa trao 20 cây vàng trước mặt quan khách, đám cưới xong mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại với lý do khiến tôi 'cứng họng

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước
Chồng mất được một tháng, vợ bàng hoàng nhận chìa khóa căn hộ 4 tỷ, sự thật đằng sau khiến tôi khóc nghẹn

Chồng mất được một tháng, vợ bàng hoàng nhận chìa khóa căn hộ 4 tỷ, sự thật đằng sau khiến tôi khóc nghẹn

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước
Đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa để ký đơn ly hôn, tôi khiến chồng cũ hối hận không kịp

Đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa để ký đơn ly hôn, tôi khiến chồng cũ hối hận không kịp

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán bar kinh hoàng trong đêm giao thừa, 40 người tử vong thương tâm

Cháy quán bar kinh hoàng trong đêm giao thừa, 40 người tử vong thương tâm

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2026, 3 con giáp 'nước đẩy thuyền lên', được LỘC quý nhân, đón vô vàn hỷ sự, tiền tỷ về đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2026, 3 con giáp 'nước đẩy thuyền lên', được LỘC quý nhân, đón vô vàn hỷ sự, tiền tỷ về đầy nhà

Tử vi thứ Bảy 3/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Bảy 3/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa trao 20 cây vàng trước mặt quan khách, đám cưới xong mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại với lý do khiến tôi 'cứng họng

Vừa trao 20 cây vàng trước mặt quan khách, đám cưới xong mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại với lý do khiến tôi 'cứng họng

Chồng mất được một tháng, vợ bàng hoàng nhận chìa khóa căn hộ 4 tỷ, sự thật đằng sau khiến tôi khóc nghẹn

Chồng mất được một tháng, vợ bàng hoàng nhận chìa khóa căn hộ 4 tỷ, sự thật đằng sau khiến tôi khóc nghẹn

Đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa để ký đơn ly hôn, tôi khiến chồng cũ hối hận không kịp

Đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa để ký đơn ly hôn, tôi khiến chồng cũ hối hận không kịp

Đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay em vợ là bác sĩ đỡ đẻ, chồng phản bội 'xanh mặt' trước lời tiết lộ về đôi mắt của đứa trẻ

Đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay em vợ là bác sĩ đỡ đẻ, chồng phản bội 'xanh mặt' trước lời tiết lộ về đôi mắt của đứa trẻ

Tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng vì tiếng nước chảy, tôi nghẹn ngào thấy chồng đang âm thầm làm việc này để vợ bớt khổ

Tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng vì tiếng nước chảy, tôi nghẹn ngào thấy chồng đang âm thầm làm việc này để vợ bớt khổ

12 giờ đêm và tiếng kêu cứu dồn dập, bộ dạng của cô hàng xóm lúc mở cửa khiến vợ chồng tôi ám ảnh

12 giờ đêm và tiếng kêu cứu dồn dập, bộ dạng của cô hàng xóm lúc mở cửa khiến vợ chồng tôi ám ảnh