Ninh Bình: Bé trai 5 tuổi nuốt móc dây chuyền bạc đeo tay phải nhập viện cấp cứu

Theo lời kể của người nhà bệnh nhi, một tuần trước khi chơi ở nhà bé đã vô tình nuốt phải móc cài của dây chuyền bạc đeo tay. Ngay lập tức, người nhà cho bé uống thuốc và thụt tháo nhưng chưa thể lấy dị vật ra. Sau đó, đã đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình điều trị.

Theo thông tin báo Dân Trí , ngày 13/8, đại diện Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa gắp thành công dị vật tiêu hóa cho bé trai 5 tuổi, trú xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình.

Sau 10 phút gây mê thực hiện thủ thuật, các bác sĩ đã lấy thành công dị vật là chiếc móc cài dây chuyền bạc, loại đeo ở tay trẻ. Dị vật sắc nhọn hình móc câu có kích thước khoảng 0,5cm. Sau khi gắp dị vật, bé được chăm sóc, điều trị tại khoa, sau đó xuất viện sáng 13/8.

Tại bệnh viện, sau khi chụp X-quang ổ bụng, các bác sĩ phát hiện dị vật cản quang trong vùng tiểu khung nên chỉ định nội soi gây mê để gắp dị vật ra.

Dị vật sắc nhọn hình móc câu có kích thước khoảng 0,5cm. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Thị An Trang (Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình), thời gian gần đây có rất nhiều trường hợp trẻ nuốt phải dị vật như đồng xu, cúc áo, tăm tre, chìa khóa…

Khi nuốt phải dị vật nhất là dị vật kim loại sắc nhọn hoặc pin sẽ có nguy cơ thủng ruột, hoại tử ruột nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Với những trường hợp nuốt dị vật khác nếu tồn tại trong đường tiêu hóa lâu sẽ gây ra các triệu chứng như nôn, đau bụng, tắc ruột….

Qua trường hợp của bệnh nhi nói trên, bác sĩ Trang khuyến cáo các bậc phụ huynh cần chú ý trong việc chăm sóc trẻ, đặc biệt cất các đồ vật nhỏ cẩn thận ngoài tầm với của trẻ như tiền xu, cục pin, tăm….

Khi nghi ngờ hoặc phát hiện trẻ nuốt phải dị vật, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Vậy phải xử trí khi lỡ nuốt dị vật?

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Thu Oanh, Trưởng Đơn vị nội soi, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết, trong trường hợp nuốt, mắc dị vật, có những dị vật được xem là nguy hiểm, người nuốt phải cần phải đến bệnh viện cấp cứu ngay là:

Dị vật sắc nhọn (xương cá, kim loại, tăm tre, răng giả, viên thuốc còn nguyên vỏ): Nếu không lấy ra những đầu sắc nhọn có thể gây tổn thương, chảy máu, thủng đường tiêu hóa, nhiễm trùng gây nguy hiểm tới tính mạng. Trong nhóm này, lưu ý dị vật đâm xuyên thành thực quản vào cung động mạch chủ và gây tử vong tức thì.

Dị vật gây độc như pin đèn: Trong pin đèn có các loại hóa chất khi tiếp xúc với môi trường ẩm ướt của đường tiêu hóa tạo ra chất gây bỏng niêm mạc và có thể gây thủng.

Dị vật gây tắc nghẽn.

Bên cạnh đó, có một số dị vật ít nguy hiểm hơn, có thể theo dõi chờ nó ra ngoài theo phân. Đó là những dị vật có hình dạng tròn bờ tù, nhỏ, không gây triệu chứng thì không cần nội soi để gắp ra.

“Thông thường, để thức ăn có thể đi qua hết đường tiêu hóa thì sẽ mất từ 24 đến 72 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, các vấn đề về giới tính, tình trạng sức khỏe, loại thức ăn mà bạn ăn vào cũng làm ảnh hưởng đến thời gian dị vật ra khỏi đường tiêu hóa nhanh hay chậm. Như vậy muốn dị vật ra nhanh hơn, chúng ta có thể ăn các thực phẩm gây nhuận tràng, uống nhiều nước hoặc có thể uống thêm thuốc nhuận tràng”, bác sĩ Oanh giải thích.