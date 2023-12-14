Phú Thọ: Tá hỏa phát hiện dị vật đinh sắt sắc nhọn trong dạ dày bé gái 2 tuổi

Bé gái nhập viện nguy cấp do gia đình nghi ngờ cháu nuốt phải một chiếc đinh vít khi chơi ở nhà hàng xóm.

Theo PLO, sáng 14-12, Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, cho biết đã gắp thành công công dị vật là chiếc đinh vít sắc nhọn trong đường tiêu hóa bé gái 2 tuổi.

Bé gái nhập viện vào tối 12-12, do gia đình nghi ngờ cháu nuốt phải một chiếc đinh vít khi chơi ở nhà hàng xóm.

Theo gia đình, bé không có biểu hiện bất thường gì ngoài việc người hàng xóm tìm không thấy chiếc đinh vít ở nơi cháu chơi.

Từ mô tả của gia đình, bệnh viện đã cho chụp X-quang, phát hiện dị vật là chiếc đinh vít sắc nhọn, dài 2 cm, đang trong dạ dày cháu bé. Bác sĩ đã tiến hành gây mê nội soi đường tiêu hóa để gắp dị vật.

Ảnh chụp X-quang cho thấy chiếc đinh vít sắc nhọn đang nằm trong dạ dày cháu bé. Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin thêm cho hay, sau 5 phút, BSCKI. Triệu Ngọc Bích – Khoa Chẩn đoán hình ảnh – thăm dò chức năng gắp ra được dị vật là 1 chiếc đinh ốc vít có một đầu sắc nhọn nằm trong dạ dày của bệnh nhi. Các bác sĩ đánh giá, với tính chất sắc nhọn của đầu đinh, nếu không loại bỏ kịp thời có thể gây tổn thương đâm thủng thành ruột, dạ dày, thậm chí có thể gây tổn thương nhiều vị trí mà chiếc đinh đi qua.

Sau khi gắp dị vật, trẻ tiếp tục được nội soi tiêu hóa để kiểm tra lại, tình trạng thực quản, dạ dày, tá tràng đều ổn định, không còn dị vật nào khác. Hiện tại, bệnh nhi được theo dõi sức khỏe tại Khoa Cấp cứu.

Trẻ hiện được theo dõi tại Khoa Cấp cứu với tình trạng ổn định. Ảnh: PLO

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh – người trông trẻ cần hết sức chú ý, không nên để các bé chơi các loại đồ vật có kích thước nhỏ bởi với sự hiếu động, tò mò, bé sẽ ngậm vào miệng rồi vô tình nuốt luôn dị vật dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Quảng Bình: Ăn thịt cá nóc, người phụ nữ U55 ngộ độc nặng Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, Glasgow 3 điểm, đồng tử giãn hoàn toàn, cơ lực toàn thân mất hoàn toàn, tiên lượng rất nặng có nguy cơ tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-tho-ta-hoa-phat-hien-di-vat-inh-sat-sac-nhon-trong-da-day-be-gai-2-tuoi-637625.html