Đây là vụ ngộ độc khí CO mới nhất xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh trong năm nay do việc đốt than, củi để sưởi ấm trong phòng kín. Ảnh: Nhân Dân

Trước đó, do trời rét các nạn nhân đã đốt than sưởi ấm trong phòng kín. Khi người nhà phát hiện thì các nạn nhân đã hôn mê. Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà và nhân viên y tế đã đến hiện trường, sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân và nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Báo VTC cho hay, nơi xảy ra vụ việc là căn phòng chỉ rộng chừng 10m2 và đóng kín cửa.

Hiện chị Tuyền và bà Hồng đang trong tình trạng nặng, dự kiến sẽ cho chuyển lên tuyến trên. Cháu bé 13 ngày tuổi đang được cho thở oxy và tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ngành chức năng khuyến cáo, khi thời tiết trở lạnh, nhiều người có thói quen đốt than trong phòng kín để ngủ, tuy nhiên, cách sưởi ấm này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khôn lường, như cháy nhà do lửa bắn ra, nguy cơ bị bỏng, thậm chí gây tử vong, nguy kịch do ngộ độc khí than.

Chú ý phòng tránh ngộ độc khí than. Ảnh: VTC

Ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm là thực trạng đang diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương trên cả nước... Nếu các bệnh nhân này không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây nguy cơ tử vong, hoặc để lại các di chứng về thần kinh...

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, khi thời tiết chuyển lạnh, người dân thay vì sử dụng than, củi để sưởi ấm trong phòng thì có thể sử dụng nhiều biện pháp giữ ấm khác như: che chắn kỹ các phòng; chăn đệm, trang phục phải đủ ấm, chắn được gió lùa...; dùng đèn sưởi, quạt sưởi.

Khi phát hiện có người bị ngạt khí, cần nhanh chóng đưa nạn nhân rời khỏi phòng, ra ngoài không khí trong lành để kịp thời bổ sung oxy, đồng thời gọi cấp cứu hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất.