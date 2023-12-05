Đồng Nai: Té cầu thang, bé gái 4 tuổi bị khối máu tụ chèn ép to như quả cam trong não

Bài học làm mẹ 05/12/2023 17:49

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bé gái bị khối máu tụ to chèn ép não trái do té ngã.

Thông tin từ Báo Đồng Nai cho biết, Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bé gái P.N.M.T. (4 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa) bị tụ máu ngoài màng cứng vùng trán nguy hiểm.

Bệnh nhi nhập viện ngày 26-11 trong tình trạng đau đầu, ói sau 1 ngày bị té cầu thang. Kết quả chụp CT vùng đầu bệnh nhi cho thấy, có một khối máu tụ to chèn ép một bên não trán phải. Sau khoảng hơn 1 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy toàn bộ khối máu tụ trong não bệnh nhi.

Đồng Nai: Té cầu thang, bé gái 4 tuổi bị khối máu tụ chèn ép to như quả cam trong não - Ảnh 1
Ngã cầu thang, bé gái 4 tuổi bị khối máu tụ to chèn ép não trái. Ảnh: Báo Đồng Nai

Ngày 5-12, bệnh nhân tỉnh táo, vận động bình thường và sẽ xuất viện vào ngày mai.

Theo Bác sĩ Nguyễn Văn Toàn - phó khoa chấn thương chỉnh hình bỏng, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ - cho biết thông thường khi bệnh nhân bị tổn thương về thần kinh thường có những triệu chứng rầm rộ như đau đầu dữ dội, nôn ói, hôn mê, co giật, yếu liệt.

Tuy nhiên trường hợp này rất đặc biệt khi bệnh nhi đã bị tổn thương não rất nặng sau chấn thương nhưng không có biểu hiện ra bên ngoài. Điều này khiến người nhà chủ quan, các bác sĩ cũng có nguy cơ chẩn đoán sai.

Đồng Nai: Té cầu thang, bé gái 4 tuổi bị khối máu tụ chèn ép to như quả cam trong não - Ảnh 2

Các bác sĩ đang thăm khám cho bé T. sau khi lấy khối máu tụ trong não. Ảnh: Tuổi Trẻ

Bé T. may mắn được phát hiện và phẫu thuật kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng, tuy nhiên cũng không loại trừ nguy cơ sau này bé có thể bị ảnh hưởng thần kinh.

Nếu không được phát hiện, bé có nguy cơ tổn thương thần kinh, yếu liệt tâm thần, hôn mê, nặng hơn là tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên chú ý, canh chừng trẻ nhỏ, hạn chế cho trẻ tới những nơi có độ cao dễ té ngã gây nguy hiểm cho trẻ.

Trường hợp không may trẻ bị té ngã, phụ huynh cần theo dõi kỹ những dấu hiệu như nôn ói, đau đầu, ngủ gà, chảy dịch trong mũi, chảy máu tai, lừ đừ…

Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ có một trong những dấu hiệu trên, nên đưa trẻ đến cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị, máy móc thăm khám để sớm phát hiện bệnh và có hướng điều trị kịp thời.

 

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