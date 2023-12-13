Thông tin từ Báo Kinh tế đô thị cho biết, Theo thông tin từ gia đình bệnh nhân, khoảng 17h cùng ngày, khoảng 15 phút sau khi ăn cá nóc tự chế biến tại nhà, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng tê vùng lưỡi, tê bì tay chân, nói ngọng và rơi vào hôn mê. Ngay lập tức, người nhà đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa Khoa Lệ Thủy để cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc cá nóc và được chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực cho bệnh nhân. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân bắt đầu hồi phục, tri giác cải thiện và cai thở máy. Hiện, bệnh nhân đã dần hồi phục sức khỏe , tỉnh táo, cơ lực hồi phục hoàn toàn và được chuyển qua điều trị tại khoa Nội Cơ xương khớp – Hô hấp – Da diễu.

Triệu chứng ngộ độc ban đầu là hoa mắt, chóng mặt, tê bì vùng mặt, tay chân, sau đó bệnh nhân nhanh chóng bị liệt cơ, suy hô hấp, rất dễ gây tử vong. Ảnh: Kinh tế đô thị

Theo Thanh Niên, về độc tố của cá nóc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, cá nóc có chứa độc tố tự nhiên là tetrodotoxin. Chất này tập trung nhiều ở gan, thận, tụy, cơ quan sinh sản (buồng trứng, túi tinh), mắt, mang, da, máu của cá nóc. Đặc biệt, độc tính của độc tố tăng mạnh vào mùa sinh sản của cá (từ tháng 2 đến tháng 7 hàng năm).

Bệnh nhân nhập viện do tổ chức nhậu trên tàu đánh cá đang neo đậu ngoài khơi thuộc vùng biển Nam Du, trong đó có món cá nóc. Ảnh: VOV

Độc tố không có trong thịt cá nóc, tuy nhiên khi đánh bắt, chế biến hoặc để ươn, bị dập nát, độc tố ngấm vào thịt cá sẽ gây ngộ độc khi dùng.

Độc tố cá nóc rất độc, chỉ cần 4 mg thịt cá có độc tố đã giết chết 1 con thỏ 1 kg. Với người, chỉ cần ăn 10 gam thịt cá nóc có độc tố là bị ngộ độc. Chỉ từ 1 - 2 mg độc tố có thể gây chết người.

Độc tố cá nóc có tính bền vững cao. Nếu đun sôi ở 100 độ C trong 6 giờ độc tố mới giảm một nửa; đun sôi ở 200 độ C trong 10 phút độc tố mới bị phá hủy hoàn toàn.

Như vậy, nếu chỉ đun nấu thông thường, ngộ độc cá nóc vẫn có thể xảy ra, do độc tố chưa bị phá hủy hết. Khi phơi khô, chế biến thông thường độc tố chưa bị phá hủy nên vẫn gây ngộ độc với người ăn.

Biển Việt Nam có 66 loài cá nóc thuộc 12 giống và 4 họ, tập trung nhiều ở ven biển miền Trung. Cá nóc sống ở tầng đáy và sát đáy, nơi có nhiều cát, bùn cát, vụn san hô, đôi khi cá nóc sống ở cửa sông, nước lợ.

Cá nóc ở Việt Nam xuất hiện gần như quanh năm nhưng nhiều nhất từ tháng 5 - 6 và tháng 9 - 10. Phần lớn cá nóc tại Việt Nam có chứa độc tố tetrodotoxin.