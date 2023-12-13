Tổng số 7 bệnh nhi mắc viêm não Nhật Bản trong năm nay. Trẻ nôn ói, sốt cao liên tục.

Theo thông tin từ Báo VOV, báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, trong tuần qua đã liên tiếp ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản trên địa bàn tỉnh, nâng tổng số người mắc bệnh lên 7 trường hợp trong năm nay.

Trường hợp thứ nhất là bé trai sinh năm 2015, ở xã Ea Yiêng, huyện Krông Pách. Theo người nhà bệnh nhi, tối ngày 16/11 cháu bé xuất hiện các triệu chứng sốt, ho khan, ở nhà chưa điều trị gì.

Các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng viêm nào Nhật Bản để hạn chế nguy cơ mắc bệnh cho trẻ. Ảnh: VOV

Ngày 17/11, trẻ nôn ói, sốt cao liên tục, người nhà đưa trẻ đi khám và uống thuốc nhưng không đỡ. Đến tối 18/11, trẻ đi khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pách. Ngày 19/12, trẻ được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp tục điều trị với chẩn đoán Nhiễm trùng huyết/ theo dõi Viêm não màng não/ theo dõi sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 3.

Trường hợp thứ 2 là bé gái, sinh năm 2020, ở xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông. Bé khởi phát bệnh với triệu chứng sốt, ho, nôn ói từ ngày 04/12. Ngày 06/12, người nhà đưa trẻ đi khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Krông Bông với chẩn đoán theo dõi Viêm màng não. Ngày 7/12, trẻ được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp tục điều trị với chẩn đoán theo dõi Viêm não màng não, theo dõi nhiễm trùng huyết.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nơi đang điều trị hai bệnh nhi bị viêm não Nhật Bản. Ảnh: PLO

Thông tin từ Báo PLO cũng cho hay, kết quả xét nghiệm do Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên kết luận, cả hai bệnh nhi dương tính với bệnh Viêm não Nhật Bản.

Theo CDC Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có bảy trường hợp bị viêm não Nhật Bản.

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