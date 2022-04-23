Hà Nội: Ghi nhận thêm 978 ca mắc Covid-19 mới, có 290 ca cộng đồng

Tối ngày 23/4, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 978 ca dương tính với Covid-19.

Theo Hà Nội mới, Sở Y tế Hà Nội thôn tin, trong 24 giờ qua (tính từ 18h ngày 22/4 đến 18h ngày 23/4), trên địa bàn thành phố ghi nhận 978 ca Covid-19, trong đó có 290 ca cộng đồng và 688 ca đã cách ly. Trong 24 giờ qua, quận Hoàng Mai là địa bàn ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất.

Cụ thể, 978 bệnh nhân mắc mới phân bố tại 247 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày, như: Hoàng Mai (90); Hà Đông (75); Long Biên (72); Sóc Sơn (62); Bắc Từ Liêm (51).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư, tính từ ngày 29/4/2021 đến nay là 1.540.283 ca.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố còn gần 121.900 ca đang điều trị, theo dõi. Trong số này, có 382 ca điều trị tại các bệnh viện; số còn lại đang theo dõi tại nhà.

Theo VTV News, về kết quả tiêm vaccine phòng Covid-19, tính đến ngày 22/4, thành phố đã tiêm được hơn 18,2 triệu mũi, trong đó mũi 1 đạt 95,8% và mũi 2 đạt 99,9%.

Đối với công tác tiêm chủng vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, từ ngày 16 - 22/4, thành phố đã triển khai tiêm được 74.521 mũi vaccine Moderna cho nhóm trẻ này.

Hà Nội: Ghi nhận thêm 980 ca Covid-19, hơn 51.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm vaccine Sở Y tế Hà Nội thông tin, trên địa bàn thành phố ghi nhận 980 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 282 ca cộng đồng và 698 ca đã cách ly.

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