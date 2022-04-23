Hà Nội: Ghi nhận thêm 978 ca mắc Covid-19 mới, có 290 ca cộng đồng

Tin y tế 23/04/2022 18:54

Tối ngày 23/4, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 978 ca dương tính với Covid-19.

Theo Hà Nội mới, Sở Y tế Hà Nội thôn tin, trong 24 giờ qua (tính từ 18h ngày 22/4 đến 18h ngày 23/4), trên địa bàn thành phố ghi nhận 978 ca Covid-19, trong đó có 290 ca cộng đồng và 688 ca đã cách ly. Trong 24 giờ qua, quận Hoàng Mai là địa bàn ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất.

Cụ thể, 978 bệnh nhân mắc mới phân bố tại 247 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày, như: Hoàng Mai (90); Hà Đông (75); Long Biên (72); Sóc Sơn (62); Bắc Từ Liêm (51).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư, tính từ ngày 29/4/2021 đến nay là 1.540.283 ca.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố còn gần 121.900 ca đang điều trị, theo dõi. Trong số này, có 382 ca điều trị tại các bệnh viện; số còn lại đang theo dõi tại nhà.

Theo VTV News, về kết quả tiêm vaccine phòng Covid-19, tính đến ngày 22/4, thành phố đã tiêm được hơn 18,2 triệu mũi, trong đó mũi 1 đạt 95,8% và mũi 2 đạt 99,9%.

Đối với công tác tiêm chủng vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, từ ngày 16 - 22/4, thành phố đã triển khai tiêm được 74.521 mũi vaccine Moderna cho nhóm trẻ này.

 

 

Hà Nội: Ghi nhận thêm 980 ca Covid-19, hơn 51.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm vaccine

Hà Nội: Ghi nhận thêm 980 ca Covid-19, hơn 51.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm vaccine

Sở Y tế Hà Nội thông tin, trên địa bàn thành phố ghi nhận 980 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 282 ca cộng đồng và 698 ca đã cách ly.

Xem thêm
Từ khóa:   thông tin Covid - 19 ca mới dương tính

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại