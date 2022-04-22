Hà Nội: Ghi nhận thêm 980 ca Covid-19, hơn 51.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm vaccine

Sở Y tế Hà Nội thông tin, trên địa bàn thành phố ghi nhận 980 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 282 ca cộng đồng và 698 ca đã cách ly.

Theo Hà Nội mới, Sở Y tế Hà Nội thông tin, trong 24 giờ qua (tính từ 18h ngày 21/4 đến 18h ngày 22/4), trên địa bàn thành phố ghi nhận 980 ca Covid-19 mới, trong đó có 282 ca cộng đồng và 698 ca đã cách ly. Trong 24 giờ qua, quận Nam Từ Liêm là nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất.

Cụ thể, 980 bệnh nhân phân bố tại 276 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Nam Từ Liêm (64); Sóc Sơn (61); Hà Đông (60); Đông Anh (56).

Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19, tính từ ngày 29/4/2021 cho đến nay là gần 1,54 triệu ca, trong đó có 1.335 ca tử vong.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, hiện toàn thành phố còn hơn 122.100 ca đang điều trị, theo dõi. Trong số này có 422 ca điều trị tại các bệnh viện; số còn lại đang theo dõi tại nhà.

Theo VTV News, về kết quả tiêm vaccine phòng Covid-19, tính đến ngày 21/4, thành phố đã tiêm được 18.225.144 mũi, trong đó mũi 1 là 6.955.065 (95,8%) và mũi 2 là 6.674.625 (99,9%).

Tổng số mũi bổ sung đã tiêm là 228.800 mũi (100%), số mũi nhắc lại đã tiêm là 4.366.654 mũi (93,6%).

Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, qua 6 ngày tiêm (từ 16-21/4), thành phố đã tiêm được 51.015 mũi. Hiện, chưa ghi nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Hà Nội: Ghi nhận 1.253 ca mắc Covid-19 mới, giảm hơn 100 ca so với ngày trước đó Sở Y tế Hà Nội thông tin, tính từ 18h ngày 16/4 đến 18h ngày 17/4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.253 ca Covid-19, trong đó có 445 ca cộng đồng và 808 ca đã cách ly.

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