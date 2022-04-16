Ngày 16/4, Việt Nam có 18.474 trường hợp mắc COVID-19, giảm 1.602 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 15/4 đến 16h ngày 16/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 18.474 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 18.474 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 15/4 đến 16h ngày 16/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 18.474 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 18.474 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.602 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 13.299 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.361), Phú Thọ (1.070), Bắc Giang (874), Nghệ An (853), Quảng Ninh (824), Yên Bái (807), Vĩnh Phúc (672), Tuyên Quang (631), TP. Hồ Chí Minh (603), Thái Bình (593), Đắk Lắk (565), Thái Nguyên (512), Bắc Kạn (503), Lào Cai (479), Hải Dương (437), Quảng Bình (434), Gia Lai (393), Điện Biên (382), Bình Phước (356), Lạng Sơn (351), Cao Bằng (306), Bắc Ninh (298), Hà Giang (291), Hưng Yên (287), Lâm Đồng (280), Nam Định (277), Sơn La (266), Hòa Bình (244), Tây Ninh (242), Hà Tĩnh (241), Ninh Bình (234), Đà Nẵng (225), Bình Định (218), Quảng Nam (214), Quảng Trị (213), Hà Nam (198), Lai Châu (175), Cà Mau (160), Vĩnh Long (159), Đắk Nông (131), Bà Rịa - Vũng Tàu (118), Thanh Hóa (105), Phú Yên (103), Bình Dương (99), Bến Tre (92), Quảng Ngãi (88), Thừa Thiên Huế (73), Bình Thuận (68), Khánh Hòa (59), Long An (50), Hải Phòng (43), Bạc Liêu (42), An Giang (35), Kiên Giang (35), Trà Vinh (24), Đồng Tháp (23), Kon Tum (21), Hậu Giang (14), Đồng Nai (11), Cần Thơ (5), Tiền Giang (4), Ninh Thuận (3).

- Ngày 16/4/2022, Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 4.880 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-208), Hải Dương (-173), Vĩnh Phúc (-141).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Điện Biên (+176), Bình Phước (+146), Hà Giang (+89).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 22.925 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.417.887 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 105.358 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.410.140 ca, trong đó có 8.928.557 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.532.405), TP. Hồ Chí Minh (606.199), Nghệ An (475.228), Bình Dương (382.552), Bắc Giang (379.817).

Ngày 14/4, Việt Nam có 23.012 trường hợp mắc COVID-19, toàn bộ là ca ghi nhận trong nước Tính từ 16h ngày 13/4 đến 16h ngày 14/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 23.012 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 23.012 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-16-4-viet-nam-co-18474-truong-hop-mac-covid-19-giam-1602-ca-so-voi-ngay-truoc-do-462635.html