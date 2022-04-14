Ngày 14/4, Việt Nam có 23.012 trường hợp mắc COVID-19, toàn bộ là ca ghi nhận trong nước

Tính từ 16h ngày 13/4 đến 16h ngày 14/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 23.012 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 23.012 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 13/4 đến 16h ngày 14/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 23.012 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 23.012 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.611 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 18.570 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.677), Phú Thọ (1.279), Nghệ An (976), Yên Bái (945), Vĩnh Phúc (936), Quảng Ninh (897), TP. Hồ Chí Minh (877), Đắk Lắk (850), Lào Cai (748), Tuyên Quang (729), Bắc Kạn (715), Bắc Giang (682), Hải Dương (651), Bắc Ninh (629), Quảng Bình (626), Thái Nguyên (587), Lạng Sơn (520), Thái Bình (516), Lâm Đồng (489), Cao Bằng (429), Hưng Yên (407), Quảng Trị (387), Ninh Bình (360), Sơn La (350), Nam Định (335), Gia Lai (323), Đà Nẵng (316), Điện Biên (300), Hà Tĩnh (273), Tây Ninh (267), Hà Nam (254), Bình Định (252), Lai Châu (244), Bình Phước (244), Hòa Bình (234), Quảng Nam (232), Vĩnh Long (227), Bến Tre (216), Cà Mau (211), Đắk Nông (207), Bình Dương (194), Quảng Ngãi (152), Hải Phòng (151), Bà Rịa - Vũng Tàu (143), Hà Giang (113), Thanh Hóa (112), Thừa Thiên Huế (94), Khánh Hòa (92), Phú Yên (82), Long An (81), Đồng Tháp (79), Bình Thuận (67), Kiên Giang (50), An Giang (43), Bạc Liêu (32), Trà Vinh (28), Kon Tum (25), Ninh Thuận (22), Cần Thơ (18), Đồng Nai (16), Sóc Trăng (16), Hậu Giang (5).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (-348), Hải Dương (-246), Vĩnh Phúc (-211).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+195), Quảng Bình (+154), Ninh Bình (+115).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 27.914 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.320.599 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 104.374 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.312.852 ca, trong đó có 8.853.810 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.529.619), TP. Hồ Chí Minh (604.853), Nghệ An (419.652), Bình Dương (382.306), Bắc Giang (378.008).

Hà Nội: Ghi nhận 1.942 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 781 ca cộng đồng Từ 18h ngày 11/4 đến 17h ngày 12/4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.942 ca mắc COVID-19 mới, gồm 781 ca cộng đồng và 1.161 ca đã cách ly.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-14-4-viet-nam-co-23012-truong-hop-mac-covid-19-toan-bo-la-ca-ghi-nhan-trong-nuoc-462276.html