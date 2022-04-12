Hà Nội: Ghi nhận 1.942 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 781 ca cộng đồng

Từ 18h ngày 11/4 đến 17h ngày 12/4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.942 ca mắc COVID-19 mới, gồm 781 ca cộng đồng và 1.161 ca đã cách ly.

Theo VOV, Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 11/4 đến 17h ngày 12/4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.942 ca mắc COVID-19 mới, gồm 781 ca cộng đồng và 1.161 ca đã cách ly.

Số ca mắc mới nhân phân bố tại 317 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Sóc Sơn (155); Thanh Trì (154); Hoàng Mai (151); Gia Lâm (139); Long Biên (111).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4/2021) là 1.526.753 ca.

Bộ Y tế cho biết, đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận tổng số 232,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và hiện đã phân bổ 211 triệu liều. Cả nước đã tiêm 208.563.683 liều, đạt 98,8% số vaccine đã phân bổ 141 đợt.

Tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên ở nước ta đến nay: mũi 1 là 100%, mũi 2 là 100%, tiêm mũi 3 đạt 51,3%. Đối với người từ 12 - 17 tuổi mũi 1 là 99,9% và mũi 2 là 95,3%.

Số vaccine phòng COVID-19 đã tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 191.331.371 liều, trong đó mũi 1: 71.384.823 liều; Mũi 2: 69.988.844 liều ; Mũi bổ sung: 15.009.715 liều; Mũi 3: 34.947.989 liều.

Theo Sức khỏe vả Đời sống, Bộ Y tế cho biết đến nay đã tiếp nhận tổng số 232,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19, hiện đã phân bổ 211 triệu liều. Đến nay, cả nước đã tiêm 208.563.683 liều, đạt 98,8% số vaccine đã phân bổ 141 đợt.

Tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên ở nước ta đến nay: mũi 1 là 100%, mũi 2 là 100%, tiêm mũi 3 đạt 51,3%. Đối với người từ 12 - 17 tuổi mũi 1 là 99,9% và mũi 2 là 95,3%.

Số vaccine phòng COVID-19 đã tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 191.331.371 liều, trong đó mũi 1: 71.384.823 liều; Mũi 2: 69.988.844 liều ; Mũi bổ sung: 15.009.715 liều; Mũi 3: 34.947.989 liều

Số vaccine phòng COVID-19 đã tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.232.312 liều, trong đó mũi 1: 8.821.003 liều; Mũi 2: 8.411.309 liều.

Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; nâng cao ý thức cá nhân trong việc chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế trong quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà;

Đồng thời, tăng cường truyền thông về tiêm chủng và vận động đưa trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 an toàn.

Ngày 4/4, cả nước ghi nhận 48.717 ca nhiễm mới, có 34.690 ca trong cộng đồng Tính từ 16h ngày 3/4 đến 16h ngày 4/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 48.717 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 48.715 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-ghi-nhan-1942-ca-mac-covid-19-moi-trong-do-co-781-ca-cong-dong-461838.html