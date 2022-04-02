Hà Nội: Ghi nhận 7.423 ca F0 mới, trong đó có 1.841 ca cộng đồng

Tính từ 18h ngày 1/4 đến 18h ngày 2/4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 7.423 ca Covid-19 (giảm hơn 300 ca so với ngày hôm qua).

Theo Hà Nội mới, Sở Y tế Hà Nội thông tin, tính từ 18h ngày 1/4 đến 18h ngày 2/4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 7.423 ca Covid-19 (giảm hơn 300 ca so với ngày hôm qua), trong đó có 1.841 ca cộng đồng và 5.582 ca đã cách ly.

Cụ thể, 7.423 bệnh nhân ghi nhận trong 24 giờ qua được phân bố tại 375 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Gia Lâm (1.877); Hà Đông (1.284); Ba Đình (652); Sóc Sơn (518); Đông Anh (282); Hoàng Mai (234).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4, tính từ ngày 29/4/2021 cho đến nay, là 1.490.477 ca.

Theo Người Lao Động, cập nhật đến 1/4, Hà Nội có gần 188.000 ca mắc Covid-19 theo dõi, điều trị tại nhà (giảm 6.000 ca so với ngày trước đó); 156 bệnh nhân đang điều trị tại khu cách ly, 1.158 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện (chiếm 0,63% tổng ca đang theo dõi, điều trị).

Sau 4 ngày liên tiếp không ghi nhận ca tử vong do Covid-19, hôm qua Hà Nội báo cáo có 4 ca tử vong. Tổng số người tử vong liên quan Covid-19 (từ 27-4-2021 đến nay) ở Hà Nội là 1.324 người.

Theo VOV, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mục đích của kế hoạch nhằm bảo đảm vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân, nhanh chóng đưa thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới; Bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; Hạn chế đến mức thấp nhất các ca tử vong do Covid-19 và các nguyên nhân khác.

Thành phố thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là chỉ huy, điều phối, phối hợp tại chỗ để đáp ứng có hiệu quả giữa các lực lượng tại chỗ và lực lượng tăng cường khi cần thiết; Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành và điều phối nguồn lực trong tình huống dịch bệnh khẩn cấp cấp thành phố.

Hà Nội cũng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho lĩnh vực y tế, trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực của hệ thống y tế dự phòng, hệ thống y tế cơ sở.

TP.HCM: Ghi nhận hơn 4.200 người nhóm nguy cơ chưa tiêm vaccine COVID-19 Tính đến nay, còn 4.299 người thuộc nhóm nguy cơ cao trên 65 tuổi kèm bệnh nền chưa tiêm vaccine. Số ca tử vong trong suốt đợt cao điểm là 3 ca, trong đó có 2 ca tử vong tại bệnh viện và 1 ca tử vong tại nhà.

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