Hà Nội: Ghi nhận thêm 8.057 ca COVID-19 mới, quận Hà Đông cao nhất với 1.191 ca

Tin y tế 31/03/2022 19:35

Tối 31/3, Sở Y tế Hà Nội thông tin, trong 24 giờ qua trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 8.057 ca mắc COVID-19 mới.

Theo Sức khỏe và Đới sống, Sở Y tế Hà Nội tối 31/3 thông báo có thêm 8.057 ca COVID-19 mới, giảm gần 100 ca so với hôm qua.

Bệnh nhân COVID-19 mới ở Hà Nội phân bố tại 342 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.  Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.191); Sóc Sơn (829); Hoàng Mai (679); Thanh Trì (381); Hoài Đức (338).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến nay là 1.475.320 ca.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 30/3, Hà Nội có 202.271 bệnh nhân đang điều trị, theo dõi (giảm khoảng 10.000 ca so với ngày trước đó), trong đó, chỉ còn 1.285 người điều trị tại bệnh viện; 156 người điều trị tại cơ sở thu dung quận/huyện/thị xã; số còn lại 200.830 người theo dõi cách ly tại nhà.

Hôm qua (30/3) là ngày thứ ba liên tiếp Hà Nội không ghi nhận ca mắc COVID-19 tử vong trong nhiều tháng gần đây. Đến nay, tổng số người tử vong do COVID-19 (từ 27/4/2021 cho đến nay) là 1.320 người.

Theo VTV News, về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, đến nay, kết quả tiêm cho người trên 18 tuổi: Mũi 1 đạt 99,9%; mũi 2 đạt 99,9%; mũi bổ sung đạt 99,98% và mũi nhắc lại đạt 84,6%. Tiêm cho người trên 50 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 99,8%; mũi 2 đạt 99,4%; số lượng mũi nhắc lại đã tiêm là gần 1,2 triệu mũi. Tiêm cho trẻ 12-17 tuổi, mũi 1 đạt 99,9%; mũi 2 đạt hơn 99%.

Theo báo Pháp luật Việt Nam, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo, người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, hoặc mất khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19, hoặc liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội qua số điện thoại (0969.082.115 hoặc 0949.396.115) để được tư vấn...

Khai báo y tế hằng ngày trên ứng dụng PC-COVID, nhất là những người có biểu hiện ho, sốt để góp phần giúp các cơ quan y tế kịp thời phát hiện, phân loại những ca F0 trong cộng đồng, nhằm chặn đứng, khóa chặt nguồn lây nhiễm.

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Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 227,8 triệu liều vắc-xin COVID-19, trong đó hơn 14 triệu liều vaccine Moderna.

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