Hà Nội: Ghi nhận thêm 9.600 ca nhiễm Covid-19, quận Hà Đông cao nhất với 1.272 trường hợp

Tin y tế 27/03/2022 19:41

Trong vòng 24h qua, Hà Nội đã ghi nhận 9.600 ca bệnh Covid-19, trong đó có 3.371 ca cộng đồng, 6.229 ca cách ly.

Theo VOV, từ 18h ngày 26/3 đến 18h ngày 27/3, Hà Nội ghi nhận 9.600 ca bệnh Covid-19 (trong đó có 3.371 ca cộng đồng, 6.229 ca đã cách ly). Số ca mắc mới được phân bố tại 453 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.272); Hoàng Mai (701), Long Biên (557), Thanh Trì (533), Ba Vì (425)...

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 1.260.790 ca.

Hà Nội: Ghi nhận thêm 9.600 ca nhiễm Covid-19, quận Hà Đông cao nhất với 1.272 trường hợp - Ảnh 1
 Hà Nội ghi nhận 9.600 ca bệnh Covid-19 trong ngày 27/3 - Ảnh minh họa: Internet

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, trong tuần qua số ca F0 trên đã giảm mạnh so với kỳ báo cáo trước. Số bệnh nhân nhẹ không triệu chứng chiếm tỷ lệ 99,34%; bệnh nhân triệu chứng trung bình chiếm tỷ lệ 0,53%; chỉ có 0,13% bệnh nhân là nặng, nguy kịch, số ca tử vong giảm. Điều đó cho thấy thành phố đang kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19; thành phố tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục liên quan đến thanh toán bảo hiểm xã hội nghỉ ốm do mắc Covid-19 nhanh chóng và thuận lợi.

Theo Dân Trí, Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo, người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như: Sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, mất khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19, hoặc liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội qua số điện thoại (0969.082.115 hoặc 0949.396.115) để được tư vấn.

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Bộ Y tế vừa ban hành văn bản hướng dẫn mới nhất gửi các đơn vị y tế toàn quốc về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.

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Từ khóa:   Hà Nội ca mới dương tính

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