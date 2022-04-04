Ngày 4/4, cả nước ghi nhận 48.717 ca nhiễm mới, có 34.690 ca trong cộng đồng

Tính từ 16h ngày 3/4 đến 16h ngày 4/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 48.717 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 48.715 ca ghi nhận trong nước.

. 1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 03/4 đến 16h ngày 04/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 48.717 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 48.715 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.015 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 34.690 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (5.868), Đắk Lắk (3.925), Bắc Giang (2.649), Yên Bái (2.350), Nghệ An (2.300), Phú Thọ (2.282), Quảng Ninh (1.996), Lào Cai (1.590), Thái Bình (1.432), Vĩnh Phúc (1.408), Tuyên Quang (1.348), Bắc Kạn (1.028), Hưng Yên (991), Thái Nguyên (984), Hải Dương (940), Lạng Sơn (911), Quảng Bình (909), Hà Giang (786), Hà Nam (767), Sơn La (703), Lâm Đồng (679), Cao Bằng (668), Cà Mau (655), Bình Định (649), Hà Tĩnh (640), Quảng Ngãi (627), TP. Hồ Chí Minh (537), Vĩnh Long (536), Đà Nẵng (532), Hòa Bình (498), Bắc Ninh (493), Lai Châu (483), Bà Rịa - Vũng Tàu (461), Phú Yên (459), Bình Phước (457), Tây Ninh (454), Điện Biên (424), Đắk Nông (391), Nam Định (387), Quảng Trị (386), Bến Tre (381), Thanh Hóa (368), Ninh Bình (365), Hải Phòng (288), Quảng Nam (264), Thừa Thiên Huế (237), Trà Vinh (200), Bình Dương (179), Khánh Hòa (150), Bình Thuận (124), Đồng Tháp (85), Long An (85), An Giang (83), Sóc Trăng (83), Bạc Liêu (72), Kon Tum (64), Kiên Giang (32), Đồng Nai (29), Cần Thơ (21), Ninh Thuận (10), Tiền Giang (6), Hậu Giang (6).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Quảng Ninh (-526), Lạng Sơn (-450), Lào Cai (-444).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (+3.923), Hưng Yên (+282), TP. Hồ Chí Minh (+190).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 70.368 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.867.045 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 99.796 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.859.306 ca, trong đó có 7.841.018 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.502.111), TP. Hồ Chí Minh (596.940), Nghệ An (402.907), Bình Dương (379.064), Hải Dương (348.055).

Hà Nội: Ghi nhận 7.423 ca F0 mới, trong đó có 1.841 ca cộng đồng Tính từ 18h ngày 1/4 đến 18h ngày 2/4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 7.423 ca Covid-19 (giảm hơn 300 ca so với ngày hôm qua).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-4-4-ca-nuoc-ghi-nhan-48717-ca-nhiem-moi-co-34690-ca-trong-cong-dong-460256.html